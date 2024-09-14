К 2050 году мигранты могут занять половину трудовых ресурсов России

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число мигрантов в 2023 году выросла в два по сравнению с 2022 годом — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет в целом в минувшем году было поставлено более 200 тысяч иностранцев. Это на 11% больше, чем годом ранее.