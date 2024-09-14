К 2050 году мигранты могут занять половину трудовых ресурсов России

Posted 14 сентября, 03:47
Published 14 сентября, 03:47
Modified 14 сентября, 03:49
Updated 14 сентября, 03:49
По его словам, на сегодняшний день из 80 миллионов трудоспособного населения, 15 миллионов — это иностранные граждане. При этом имеется нехватка еще 3-4 миллионов человек.
«Если демографическая ситуация в стране не начнет улучшаться, то к 2040–2050 годам число трудовых мигрантов достигнет 50% трудоспособного населения. Тогда уже можно будет сказать, что Россия не для русских, не для коренного населения», — отметил Салмин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области число мигрантов в 2023 году выросла в два по сравнению с 2022 годом — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет в целом в минувшем году было поставлено более 200 тысяч иностранцев. Это на 11% больше, чем годом ранее.