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Posted 14 сентября, 03:21

Published 14 сентября, 03:21

Modified 14 сентября, 03:27

Updated 14 сентября, 03:27

В последние дни бабьего лета в Тюмени потеплеет до +22

В последние дни бабьего лета в Тюмени потеплеет до +22

14 сентября 2024, 03:21
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в субботу, 14 сентября, ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух прогреется до +17…+22, ночью термометры покажут +5…+10. Скорость ветра составит 4-9 м/с, в вечерние часы и утром вероятны туманы.

В Тюмени 14 сентября, ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +10…+21, в ночные часы температура воздуха составит +11…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:06, закат в 19:00, продолжительность дня 12 часов 54 минуты.

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В Тобольске 14 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +8…+22, в вечернее время суток ожидается до +12…+15. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:54, закат в 18:50, продолжительность дня 12 часов 55 минут.

В Ишиме 14 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В дневные часы воздух прогреется до +9…+20, в вечернее время суток ожидается +11….+12. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:52, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 51 минута.

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