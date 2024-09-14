В последние дни бабьего лета в Тюмени потеплеет до +22

Posted 14 сентября, 03:21
Published 14 сентября, 03:21
Modified 14 сентября, 03:27
Updated 14 сентября, 03:27
В Тюмени 14 сентября, ожидается малооблачная погода. Утром и днем термометры покажут +10…+21, в ночные часы температура воздуха составит +11…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 6:06, закат в 19:00, продолжительность дня 12 часов 54 минуты.
В Тобольске 14 сентября синоптики обещают солнечную погоду. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +8…+22, в вечернее время суток ожидается до +12…+15. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:54, закат в 18:50, продолжительность дня 12 часов 55 минут.
В Ишиме 14 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В дневные часы воздух прогреется до +9…+20, в вечернее время суток ожидается +11….+12. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 5:52, закат в 18:43, продолжительность дня 12 часов 51 минута.