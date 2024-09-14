В последние дни бабьего лета в Тюмени потеплеет до +22

На юге Тюменской области в субботу, 14 сентября, ожидается переменная облачность. В дневные часы воздух прогреется до +17…+22, ночью термометры покажут +5…+10. Скорость ветра составит 4-9 м/с, в вечерние часы и утром вероятны туманы.