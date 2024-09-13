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Posted 13 сентября, 09:48

Published 13 сентября, 09:48

Modified 13 сентября, 09:50

Updated 13 сентября, 09:50

Неудачный будет денек. Почему люди боятся пятницы 13-го?

Неудачный будет денек. Почему люди боятся пятницы 13-го?

13 сентября 2024, 09:48
Фото: 1MI
В мире давно закрепилось мнение, что в пятницу 13-го числа обязательно должно произойти что-то плохое. Причем существует эта традиция уже очень давно, но не все знают ее корни. Да и в принципе, они мало кому известны.

Как рассказал портал «Newia.ru» найти истоки этой даты и дня довольно тяжело. Многие христиане считают число 13 проклятым за счет того, что Иуда, предавший Иисуса, был 13 посетителем тайной вечери. Также в пятницу много неприятных инцидентов описано и в священном писании.

Но это не единственное неприятное число. Многие знают и о чертовой дюжине или например о числе 17. римскую цифру XVII (17) можно переставить так, чтобы она писалась как VIXI, что в переводе с латыни означает «моя жизнь кончена».

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При этом для большинства людей боязнь пятницы 13-го это просто суеверие, нечто такое, с чем мы можем развлекаться, притворяясь, что боимся, потому что мы знаем, что на самом деле ничего плохого не произойдет.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Приметы
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