Неудачный будет денек. Почему люди боятся пятницы 13-го?

Posted 13 сентября, 09:48
Published 13 сентября, 09:48
Modified 13 сентября, 09:50
Updated 13 сентября, 09:50
Как рассказал портал «Newia.ru» найти истоки этой даты и дня довольно тяжело. Многие христиане считают число 13 проклятым за счет того, что Иуда, предавший Иисуса, был 13 посетителем тайной вечери. Также в пятницу много неприятных инцидентов описано и в священном писании.
Но это не единственное неприятное число. Многие знают и о чертовой дюжине или например о числе 17. римскую цифру XVII (17) можно переставить так, чтобы она писалась как VIXI, что в переводе с латыни означает «моя жизнь кончена».
При этом для большинства людей боязнь пятницы 13-го это просто суеверие, нечто такое, с чем мы можем развлекаться, притворяясь, что боимся, потому что мы знаем, что на самом деле ничего плохого не произойдет.
Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок.