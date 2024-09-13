Последние теплые дни в выходные. Синоптики рассказали, когда в Тюмени похолодает

Posted 13 сентября, 08:12
Published 13 сентября, 08:12
Modified 13 сентября, 08:20
Updated 13 сентября, 08:20
Похолодание на юге региона начнется с понедельника, 16 сентября. В ночные часы метеорологи прогнозируют заморозки до 0…-5, днем столбики термометров не поднимутся выше +10….+15. Осадки маловероятны.
В Тюмени в субботу, 14 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду и до +19….+21 в дневные часы. В воскресенье ожидается небольшой дождь в течение дня, но холоднее от этого не станет — в светлое время суток воздух прогреется до +20…+21.
Первый день новой рабочей недели, 16 сентября, ожидается солнечным, но прохладным — выше + 12…+15 температура воздуха в этот день в областной столице не поднимется. Такая погода продержится до субботы, 21 сентября, после чего зарядят дожди и похолодает до +9…+13.