Последние теплые дни в выходные. Синоптики рассказали, когда в Тюмени похолодает

В Тюмени в субботу, 14 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду и до +19….+21 в дневные часы. В воскресенье ожидается небольшой дождь в течение дня, но холоднее от этого не станет — в светлое время суток воздух прогреется до +20…+21.