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Posted 13 сентября, 08:12

Published 13 сентября, 08:12

Modified 13 сентября, 08:20

Updated 13 сентября, 08:20

Выходные в Тюменской области будут теплыми и солнечными

Последние теплые дни в выходные. Синоптики рассказали, когда в Тюмени похолодает

13 сентября 2024, 08:12
Фото: nashgorod.ru

Выходные в Тюменской области будут теплыми и солнечными

Предстоящие выходные дни на юге Тюменской области порадуют жителей региона теплом и солнечной погодой. В субботу, 14 сентября, в дневные часы воздух прогреется до +20…+22, в воскресенье максимальная температура воздуха составит +15…+20.

Похолодание на юге региона начнется с понедельника, 16 сентября. В ночные часы метеорологи прогнозируют заморозки до 0…-5, днем столбики термометров не поднимутся выше +10….+15. Осадки маловероятны.

Фото: omsk-meteo.ru.

В Тюмени в субботу, 14 сентября, синоптики обещают малооблачную погоду и до +19….+21 в дневные часы. В воскресенье ожидается небольшой дождь в течение дня, но холоднее от этого не станет — в светлое время суток воздух прогреется до +20…+21.

Фото: gismeteo.ru.

Первый день новой рабочей недели, 16 сентября, ожидается солнечным, но прохладным — выше + 12…+15 температура воздуха в этот день в областной столице не поднимется. Такая погода продержится до субботы, 21 сентября, после чего зарядят дожди и похолодает до +9…+13.

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