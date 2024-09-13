Стабильное снижение: вода в Туре начала убывать в сутки по 11 сантиметров

Posted 13 сентября, 07:37
Published 13 сентября, 07:37
Modified 13 сентября, 07:39
Updated 13 сентября, 07:39
По данным на 12 сентября, уровень воды в Туре снизился за сутки на 5 сантиметров и составил 11 сантиметров выше нулевой отметки.
«В сентябре отслеживалось стабильное снижение уровня воды в Туре по 3-11 сантиметра в сутки. В июне наблюдалось снижение уровней воды после весеннего половодья. В июле и августе были зафиксированы подъемы от выпавших осадков по территории Тюменской области и южного Урала с общим ростом на разных участках реки от четверти метра до 1,7 метра. Однако минимальные меженные уровни летом отмечались в начале августа и были ниже нормы на 1,4 метра», — пояснили «Нашему Городу» в отделе гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
По прогнозам гидрологов, в ближайшее время ожидается дальнейшее снижение уровней воды в Туре. Вполне вероятно, что к концу сентября эти показатели опустятся ниже минимальных летних значений этого года.
«Ситуация с дальнейшим обмелением Туры будет зависеть от количества выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области», — подчеркнули в ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские депутаты намерены обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить в федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке Туры. Так как река является трансграничным объектом и расположена на территории нескольких субъектов России, работу по улучшению ее состояния можно проводить лишь на федеральном уровне.