Стабильное снижение: вода в Туре начала убывать в сутки по 11 сантиметров

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские депутаты намерены обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить в федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке Туры. Так как река является трансграничным объектом и расположена на территории нескольких субъектов России, работу по улучшению ее состояния можно проводить лишь на федеральном уровне.