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Тюменский обмудсмен подтвердил увеличение числа мигрантов в 2 раза в регионе

Их стало больше: обмудсмен подтвердил увеличение числа мигрантов в Тюменской области

8 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI

Тюменский обмудсмен подтвердил увеличение числа мигрантов в 2 раза в регионе

В Тюменской области в два раза увеличилось число мигрантов — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских.

На миграционный учет было поставлено более 200 тысяч иностранцев, что на 11% больше, чем в 2022 году. Было выдано более 1,2 тысячи разрешений на временное проживание, что на 28,7% меньше, чем год назад.

По его словам, миграционные процессы оказали негативное влияние на криминогенную обстановку в тюменском регионе. Рост числа мигрантов привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7% (с 494 до 552). Из них больше половины, 51,1%, — преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 14% — кражи.

Одновременно с этим на 14,9% сократилось число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Уполномоченный по правам человека#Криминал#Нелегальные мигранты
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