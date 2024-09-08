Их стало больше: обмудсмен подтвердил увеличение числа мигрантов в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На миграционный учет было поставлено более 200 тысяч иностранцев, что на 11% больше, чем в 2022 году. Было выдано более 1,2 тысячи разрешений на временное проживание, что на 28,7% меньше, чем год назад.
По его словам, миграционные процессы оказали негативное влияние на криминогенную обстановку в тюменском регионе. Рост числа мигрантов привел к увеличению числа преступлений, совершенных иностранными гражданами на 11,7% (с 494 до 552). Из них больше половины, 51,1%, — преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 14% — кражи.
Одновременно с этим на 14,9% сократилось число преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Отметим, в 2023 году из Тюменской области за нарушение миграционного законодательства были выдворены около 1 тысячи иностранных граждан, за первое полугодие 2024 года — около 100 человек.