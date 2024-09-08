На тюменской трассе в кювет вылетела иномарка. Есть погибшие

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По предварительным данным, 41-летняя водитель не справилась с управлением транспортного средства в связи с превышением скоростного режима. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка Kia, жительница Ишимского района. Водитель иномарки с тяжелыми травмами была госпитализирована.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на трассе Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза была насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.