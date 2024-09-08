На тюменской трассе в кювет вылетела иномарка. Есть погибшие

По предварительным данным, 41-летняя водитель не справилась с управлением транспортного средства в связи с превышением скоростного режима. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка Kia, жительница Ишимского района. Водитель иномарки с тяжелыми травмами была госпитализирована.