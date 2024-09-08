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Updated Сегодня, 07:24

В ДТП на тюменской трассе погиб 1 человек

На тюменской трассе в кювет вылетела иномарка. Есть погибшие

8 сентября 2024, 07:22
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменской трассе погиб 1 человек

Трагедия произошла в субботу днем на автодороге Ишим — Малоудалово в Ишимском районе. На 2-м километре трассы в кювет съехал автомобиль Kia.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, 41-летняя водитель не справилась с управлением транспортного средства в связи с превышением скоростного режима. В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка Kia, жительница Ишимского района. Водитель иномарки с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на трассе Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза была насмерть сбит пешеход. Мужчина шел по проезжей части дороги.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
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