Сколько зарабатывают водители автобусов в Тюменской области

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, размер средней заработной водителей общественного транспорта составляет немногим больше 43 тысяч рублей. Хотя, по заверениям главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в среднем водители автобусов в Тюменской области зарабатывают ежемесячно порядка 100 тысяч рублей, в Тюмени — 54 тысячи рублей при норме, более 80 тысяч — при переработках.