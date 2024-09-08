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В Тюменской области требуется более 1300 водителей

Сколько зарабатывают водители автобусов в Тюменской области

8 сентября 2024, 07:00
Фото: 1MI

В Тюменской области требуется более 1300 водителей

В Тюменской области для сотрудников транспортной сферы открыты тысячи вакансий. Требуется более 1,3 тысячи водителей автомобилей на зарплату более 52 тысяч рублей, более 250 водителей автобусов.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, размер средней заработной водителей общественного транспорта составляет немногим больше 43 тысяч рублей. Хотя, по заверениям главы администрации Тюмени Максима Афанасьева, в среднем водители автобусов в Тюменской области зарабатывают ежемесячно порядка 100 тысяч рублей, в Тюмени — 54 тысячи рублей при норме, более 80 тысяч — при переработках.

Также в Тюменской области свободными остаются более 80 вакансий проводников (заработная плата 46,7 тысячи рублей), более 220 вакансий для трактористов (зарплата 50,8 тысячи рублей).

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Всего в регионе в банке вакансий насчитывается 23,2 тысячи вакансий. Наибольшая часть из них, 3,4 тысячи, опубликована в строительной отрасли. Кроме того, 10,8 тысячи вакансий заявлено в организациях следующих видов экономической деятельности: образование, профессиональная, научная и техническая деятельность, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, транспортировка и хранение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на глав врачей, специалистов по взысканию, механиков и PR-менеджеров. Всего за три летних месяца работодатели опубликовали более 46 тысяч вакансий в различных отраслях.

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