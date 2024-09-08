Тюменцы скупают путевки в Египет

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:47
«Зимой выбор направления для пляжного отдыха невелик — Шри-Ланка, Таиланд, Египет. И хотя зимние месяцы в Египте считают не самым лучшим сезоном для отдыха, туры зимой в африканскую страну пользуются спросом», — пояснила Ура.Р управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова.
Ранее «Наш Город» писал, что прямые чартерные авиарейсы из Тюмени в Египет будут запущены авиакомпанией Azur air в ноябре этого года. Информации о том, можно ли будет приобрести билет на рейс без покупки турпакета пока нет.