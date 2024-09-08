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Тюменцы скупают путевки в Египет

Тюменцы скупают путевки в Египет

8 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Жители областной столицы активно бронируют путевки в Шарм-эль-Шейх на зимние месяцы. Стоимость туров начинается от 160 тысяч рублей на человека.
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Отдых
«Зимой выбор направления для пляжного отдыха невелик — Шри-Ланка, Таиланд, Египет. И хотя зимние месяцы в Египте считают не самым лучшим сезоном для отдыха, туры зимой в африканскую страну пользуются спросом», — пояснила Ура.Р управляющая местной турфирмой Светлана Завьялова.

Ранее «Наш Город» писал, что прямые чартерные авиарейсы из Тюмени в Египет будут запущены авиакомпанией Azur air в ноябре этого года. Информации о том, можно ли будет приобрести билет на рейс без покупки турпакета пока нет.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Туризм#Египет#Туристы#Отпуск#Туристические путевки
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