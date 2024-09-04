nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Тюмени появится прямой рейс в Египет

В Тюмени появится прямой рейс в Египет

4 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
Прямой авиарейс из Тюмени в Египет планируют ввести в зимнем расписании. Об этом сообщает Anex tour.

По информации туроператора, рейсы будут выполняться в Шарм-эль-Шейх с ноября по март. Они будут чартерными.

Рейсы обслуживает авиакомпания-партнер Azur air. Будет ли возможность приобретать билеты на рейс без туристического пакета не сообщается.

Стоимость туров зависит от спроса, сезонности и класса выбранного отеля, отмечают эксперты.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы все больше выбирают отдых в азиатских странах. Особенно путешественники стремятся попасть в Поднебесную.

Читайте также:
Тюменцы предпочитают Сочи для отдыха в бархатный сезонАвиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевелиСпрос на тюменские термы вырос на 65%
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Самолет#Летний отдых#Отдых 2023
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Вчера, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59