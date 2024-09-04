В Тюмени появится прямой рейс в Египет

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
По информации туроператора, рейсы будут выполняться в Шарм-эль-Шейх с ноября по март. Они будут чартерными.
Рейсы обслуживает авиакомпания-партнер Azur air. Будет ли возможность приобретать билеты на рейс без туристического пакета не сообщается.
Стоимость туров зависит от спроса, сезонности и класса выбранного отеля, отмечают эксперты.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы все больше выбирают отдых в азиатских странах. Особенно путешественники стремятся попасть в Поднебесную.