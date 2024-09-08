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В Тюмени поймали лихачей, катавшихся на капоте автомобиля

Один ехал на капоте, второй — на двери: в Тюмени поймали северян, устроивших экстрим

8 сентября 2024, 06:20
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени поймали лихачей, катавшихся на капоте автомобиля

Молодых людей, опубликовавших в тюменских пабликах видеоролик с «покатушками» на капоте и двери автомобиля, задержали и привлекли к административной ответственности. На поиски лихачей, хваставшихся опасным вождением, сотрудникам Госавтоинспекции потребовалось менее суток.
Сюжет
ДТП
Видео: ЧС Тюмень
«Двое 20-летних пассажиров — жители Ямала, они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. 22-летний водитель, проживающий в Тюмени уроженец ЯНАО, привлечен к ответственности за провоз пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Госавтоинспекции поймали в Тюмени 16-летнего скутериста-лихача, катавшегося по пешеходной улице Дзержинского. Юный тюменец в тайне от родителей купил себе скутер и ездил на нем по городу.

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