Один ехал на капоте, второй — на двери: в Тюмени поймали северян, устроивших экстрим

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
«Двое 20-летних пассажиров — жители Ямала, они оштрафованы за неиспользование ремней безопасности. 22-летний водитель, проживающий в Тюмени уроженец ЯНАО, привлечен к ответственности за провоз пассажиров вне кабины автомобиля», — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Госавтоинспекции поймали в Тюмени 16-летнего скутериста-лихача, катавшегося по пешеходной улице Дзержинского. Юный тюменец в тайне от родителей купил себе скутер и ездил на нем по городу.