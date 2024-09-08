Один ехал на капоте, второй — на двери: в Тюмени поймали северян, устроивших экстрим

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники Госавтоинспекции поймали в Тюмени 16-летнего скутериста-лихача, катавшегося по пешеходной улице Дзержинского. Юный тюменец в тайне от родителей купил себе скутер и ездил на нем по городу.