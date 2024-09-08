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На тюменской трассе 38-летняя водитель насмерть сбила пешехода

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

8 сентября 2024, 04:55
Фото: ГАИ ТО

На тюменской трассе 38-летняя водитель насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла в субботу вечером на Петелино — Заводопетровское — Стеклобаза в Ялуторовском районе. На 1-м километре трассы на 63-летнего жителя Ялуторовского района наехала 38-летняя водитель LADA Granta.
Сюжет
ДТП
«По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части дороги. На его одежде не было световозвращающих элементов. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи», сообщил врио начальника межмуниципального отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Андрей Петухов.
Видео: ГАИ ТО

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Тюмень — Салаирка в дерево врезался автобус. Водителю транспортного средства стало плохо за рулем. К сожалению, он скончался.

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