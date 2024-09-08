На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
«По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части дороги. На его одежде не было световозвращающих элементов. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи», сообщил врио начальника межмуниципального отдела Госавтоинспекции «Ялуторовский» Андрей Петухов.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Тюмень — Салаирка в дерево врезался автобус. Водителю транспортного средства стало плохо за рулем. К сожалению, он скончался.