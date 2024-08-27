Стали известны подробности жуткой гибели трех человек на пожаре в Тюмени. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как рассказали сотрудники МЧС, во время тушения в квартире они обнаружили три тела — 18 летнего парня и двух 9-летних близнецов, всех троих пытались реанимировать, но безрезультатно.
По предварительной информации, которую передали тюменские следователи — причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте продолжают работать сыщики для установления всех причин и обстоятельств. Начала проверку по факту случившегося и городская прокуратура.
Квартира же полностью выгорела. Напомним, что пожар произошел около часа дня.