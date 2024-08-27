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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Стали известны подробности жуткой гибели трех человек на пожаре в Тюмени. ВИДЕО

Стали известны подробности жуткой гибели трех человек на пожаре в Тюмени. ВИДЕО

27 августа 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
МЧС опубликовали кадры с пожара, произошедшего сегодня на улице 50 лет ВЛКСМ. В нем погибли братья — близнецы и 18 летний юноша. Все они задохнулись от угарных газов.

Как рассказали сотрудники МЧС, во время тушения в квартире они обнаружили три тела — 18 летнего парня и двух 9-летних близнецов, всех троих пытались реанимировать, но безрезультатно.

Видео: МЧС по Тюменской области

По предварительной информации, которую передали тюменские следователи — причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас на месте продолжают работать сыщики для установления всех причин и обстоятельств. Начала проверку по факту случившегося и городская прокуратура.

Квартира же полностью выгорела. Напомним, что пожар произошел около часа дня.

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