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В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень

В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень

27 августа 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня в Тюмени на пожаре погибли два ребенка и юноша. Об этом изданию «Наш город» сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Сюжет
Дети

Сегодня днем на пожаре в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ погибли три человека — два ребенка и молодой парень. О возгорании стало известно в начале второго дня.

— Вызов поступил 27 августа в 13:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:28. На месте происшествия работало 4 бригады, — прокомментировали «Нашему городу» в региональном департаменте здравоохранения.

В ведомстве добавили, что медики боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти их не удалось.

Погибшие дети были девятилетним близнецами. По некоторым данным, у мальчиков была инвалидность. Третьей жертве — 18 лет. Это дядя погибших братьев.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени мужчина вывел из горящего дома супружескую пару.

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