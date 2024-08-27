В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Сегодня днем на пожаре в Тюмени на улице 50 лет ВЛКСМ погибли три человека — два ребенка и молодой парень. О возгорании стало известно в начале второго дня.
— Вызов поступил 27 августа в 13:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:28. На месте происшествия работало 4 бригады, — прокомментировали «Нашему городу» в региональном департаменте здравоохранения.
В ведомстве добавили, что медики боролись за жизнь троих пациентов — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти их не удалось.
Погибшие дети были девятилетним близнецами. По некоторым данным, у мальчиков была инвалидность. Третьей жертве — 18 лет. Это дядя погибших братьев.