Не могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВО

Житель Тюмени Никита Попов дважды был в зоне специальной военной операции. Сначала боец подписал контракт с частной военной компанией. После возвращения попал в СИЗО и оттуда решился вновь поехать на фронт, уже через Министерство обороны России. Родные потеряли связь с тюменцем в конце декабря.