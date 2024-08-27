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Published Сегодня, 11:01

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23-летний тюменец погиб на СВО

Не могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВО

27 августа 2024, 11:01
Фото: 1MI

23-летний тюменец погиб на СВО

Поиски 23-летнего участника спецоперации Никиты Попова завершены спустя восемь месяцев. Долгое время родственники не могли найти тюменца. Его тело было обнаружено в морге одного из городов России.

Житель Тюмени Никита Попов дважды был в зоне специальной военной операции. Сначала боец подписал контракт с частной военной компанией. После возвращения попал в СИЗО и оттуда решился вновь поехать на фронт, уже через Министерство обороны России. Родные потеряли связь с тюменцем в конце декабря.

И вот, поиски 23-летнего Никиты Попова завершились. В начале августа стало известно, что тело бойца СВО нашли в морге одного из городов России. Это произошло спустя восемь месяцев после пропажи Никиты.

По информации издания 72.RU со ссылкой на сестру Никиты Попова, с погибшим не было документов, его перевели в морг как неопознанного. В результате, ДНК погибшего совпала с ДНК его матери.

Молодого тюменца проводили в последний путь в селе Слобода-Бешкиль Исетского района Тюменской области. У него остался маленький сын.

Фото: 72.RU
В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад.

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