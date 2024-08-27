nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Тюменцы будут больше платить за детские сады

Тюменцы будут больше платить за детские сады — почему?

27 августа 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы будут больше платить за детские сады

Плата за пребывание детей в детских садах в Тюмени вырастет. Это связано с подорожанием продуктов питания, сообщили в администрации города.

В мэрии Тюмени заявили, родительская плата за пребывание детей в детских садах с 1 октября вырастет. Дело в том, что цены на продукты питания повысились.

— Увеличение размера родительской платы в детских садах напрямую связано с повышением цен на продукты питания и необходимостью обеспечить полноценное, сбалансированное питание дошкольников, насыщенное витаминами и микроэлементами, — говорится в сообщении администрации.

Также отмечается, что средний рост потребительских цен на продукты в нашем регионе области в июне этого года по отношению к декабрю 2023 года составил 11,8 процентов.

Скидки на проезд в поездах вернут тюменским студентам и школьникам
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что скидки на проезд в поездах вернут тюменским студентам и школьникам.

Читайте также:
На федеральной трассе в Тюменской области ожидается низкая видимость из-за туманаНе могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВОВнимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме
Сегодня, 06:56
Кому в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно
Сегодня, 07:02
Случай не последний? Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто
Сегодня, 12:06
Укусы собак, отравления и драки: как травмируются и гибнут тюменские дети
Сегодня, 04:09
Не могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВО
Сегодня, 11:01