Тюменцы будут больше платить за детские сады — почему?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В мэрии Тюмени заявили, родительская плата за пребывание детей в детских садах с 1 октября вырастет. Дело в том, что цены на продукты питания повысились.
— Увеличение размера родительской платы в детских садах напрямую связано с повышением цен на продукты питания и необходимостью обеспечить полноценное, сбалансированное питание дошкольников, насыщенное витаминами и микроэлементами, — говорится в сообщении администрации.
Также отмечается, что средний рост потребительских цен на продукты в нашем регионе области в июне этого года по отношению к декабрю 2023 года составил 11,8 процентов.
Ранее «Наш город» писал о том, что скидки на проезд в поездах вернут тюменским студентам и школьникам.