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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град

Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град

27 августа 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Гидрометцентр предупреждает тюменцев об опасных погодных явлениях. В регионе будет бушевать ураганный ветер, ожидается ливень и град.

По информации Гидрометцентра, в Тюменской области ожидается плохая погода. Опасные метеоявления прогнозируются в период с 27 по 29 августа.

Таким образом, под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в большинстве районов Уральского региона и Сибири ожидаются дожди, в конце периода на севере Урала местами сильные, в юго-восточной части Сибири местами ливневые дожди с грозами, градом.

Синоптики обещают усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Кроме того, в ночное и утреннее время возможен туман.

В вышеуказанный период температура воздуха будет варьироваться от +20 до +25 градусов.

Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра. В ночь с 26 на 27 августа резко ухудшилась погода.

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