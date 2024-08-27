Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По информации Гидрометцентра, в Тюменской области ожидается плохая погода. Опасные метеоявления прогнозируются в период с 27 по 29 августа.
Таким образом, под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в большинстве районов Уральского региона и Сибири ожидаются дожди, в конце периода на севере Урала местами сильные, в юго-восточной части Сибири местами ливневые дожди с грозами, градом.
Синоптики обещают усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Кроме того, в ночное и утреннее время возможен туман.
В вышеуказанный период температура воздуха будет варьироваться от +20 до +25 градусов.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра. В ночь с 26 на 27 августа резко ухудшилась погода.