Скидки на проезд в поездах вернут тюменским студентам и школьникам

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«С 1 сентября возобновляется действие льготы для учащихся на проезд в пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края. В течение учебного года воспользоваться скидкой 50% могут школьники и студенты-очники. Для этого им необходимо предъявить либо справку из общеобразовательного учреждения, либо студенческий билет», — пояснили в СвЖД.
Региональная льгота будет распространена в Тюменской области на покупки билетов, как на стандартные электрички, так и на пригородные поезда, в том числе «Ласточку», «Финист» и «Орлан».
Приобрести билет за половину его стоимости тюменцы смогут в пригородной кассе или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре этого года вырастет плата за детский сад. Ее размер будет увеличен на 400 рублей.