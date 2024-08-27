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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

В Тюменской области студентам дадут скидку на проезд в поездах

Скидки на проезд в поездах вернут тюменским студентам и школьникам

27 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Тюменской области студентам дадут скидку на проезд в поездах

В Тюменской области с 1 сентября начнет действовать льгота для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах. Учащиеся смогут приобретать билеты с 50%-й скидкой. Об этом «Нашему Городу» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
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Дети
«С 1 сентября возобновляется действие льготы для учащихся на проезд в пригородных поездах на территории Свердловской, Тюменской областей, Пермского края. В течение учебного года воспользоваться скидкой 50% могут школьники и студенты-очники. Для этого им необходимо предъявить либо справку из общеобразовательного учреждения, либо студенческий билет», — пояснили в СвЖД.
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Региональная льгота будет распространена в Тюменской области на покупки билетов, как на стандартные электрички, так и на пригородные поезда, в том числе «Ласточку», «Финист» и «Орлан».

Приобрести билет за половину его стоимости тюменцы смогут в пригородной кассе или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в октябре этого года вырастет плата за детский сад. Ее размер будет увеличен на 400 рублей.

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