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В Тюменской области женщины стали позже лишаться девственности

Девственницы в Тюмени начали стареть

27 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI

В Тюменской области женщины стали позже лишаться девственности

По словам врача-гинеколога одной из городских клиник, в областной столице существенно вырос возраст, в котором женщины теряют девственность. По словам медика, девушки стараются хранить целомудрие до встречи с единственным мужчиной.
«Среди моих пациенток очень много молодых девушек хранят. Это девочки и 19, и 20, и 21 года. Красивые, умные. Их позиция заслуживает уважения», — отметила врач.

И добавила, что за время ее работы на прием приходили и женщины-девственницы в возрасте 40-50 лет. О причинах их целомудрия неизвестно.

«Было два случая, когда женщин возрасте старше 40 лет пришлось лишить девственности по медицинским показаниям. Врачи подозревали у пациенток рак шейки матки. Впоследствии у одной из них данный диагноз был подтвержден», — отметила врач в беседе с Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появился ребенок с карликовостью. Это уже второй случай в регионе за последние два года.

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