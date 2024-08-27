Девственницы в Тюмени начали стареть

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
«Среди моих пациенток очень много молодых девушек хранят. Это девочки и 19, и 20, и 21 года. Красивые, умные. Их позиция заслуживает уважения», — отметила врач.
И добавила, что за время ее работы на прием приходили и женщины-девственницы в возрасте 40-50 лет. О причинах их целомудрия неизвестно.
«Было два случая, когда женщин возрасте старше 40 лет пришлось лишить девственности по медицинским показаниям. Врачи подозревали у пациенток рак шейки матки. Впоследствии у одной из них данный диагноз был подтвержден», — отметила врач в беседе с Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году на свет появился ребенок с карликовостью. Это уже второй случай в регионе за последние два года.