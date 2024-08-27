У тюменки родился ребенок-карлик

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Причиной такой мутации стал генетический дефект и, как следствие, нарушение формирования костных тканей и уменьшение размеров нижних конечностей. Данное заболевание встречается крайне редко — в одном случае на 28 тысяч новорожденных детей. Многие эмбрионы с патологией погибают в первом триместре.
На сегодняшний день во всем мире насчитывается порядка 250 тысяч людей с разной степенью ахондроплазией. В Тюменской области за последние два года данный случай рождения ребенка с карликовостью уже второй.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Тюменской области на свет появилось трое детей с редким генетическим заболеванием, из-за которого нарушается выработка стероидных гормонов.