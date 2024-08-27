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Updated Сегодня, 07:24

В Тюменской области в 2024 году родился ребенок с карликовостью

У тюменки родился ребенок-карлик

27 августа 2024, 07:22
Фото: 1MI

В Тюменской области в 2024 году родился ребенок с карликовостью

В Тюменской области на свет появился малыш с редкой генетической мутацией — ахондроплазией или иными словами «карликовостью». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
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Причиной такой мутации стал генетический дефект и, как следствие, нарушение формирования костных тканей и уменьшение размеров нижних конечностей. Данное заболевание встречается крайне редко — в одном случае на 28 тысяч новорожденных детей. Многие эмбрионы с патологией погибают в первом триместре.

На сегодняшний день во всем мире насчитывается порядка 250 тысяч людей с разной степенью ахондроплазией. В Тюменской области за последние два года данный случай рождения ребенка с карликовостью уже второй.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году в Тюменской области на свет появилось трое детей с редким генетическим заболеванием, из-за которого нарушается выработка стероидных гормонов.

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