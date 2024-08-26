Хочет обжаловать приговор: убийца Насти Муравьевой Бережной обратился в Верховный суд

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
«На этой неделе, во вторник 27 августа в Верховном Суде Российской Федерации состоится заседание по рассмотрению кассационных жалоб защиты бывшего спецназовца Бережного, который осуждён Мосгорсудом за убийство и изнасилование тюменской школьницы Анастасии Муравьевой. Это дело стало одним самых из резонансных в 22-23 году. Общественность взбударажили и ужас от самого события пропажи очередного ребенка в Тюмени и та скорость, с которой был „назначен“ виновный», — заявил Почуев в своем тг-канале.
Защитник отмечает, что признательные показания Бережного вынудили дать под пытками. Адвокат отмечает, что также в деле Бережного имеется много несостыковок, отсутствуют существенные доказательства, имеются нарушения процесса рассмотрения дела Мосгорсудом с участием коллегии присяжных, формирование незаконного общественного обвинительного вердикта в отношении Бережного.
Напомним, 8-летняя Настя Муравьева погибла три года назад — 30 июня 2021 года. Ребенка сначала изнасиловали, после чего убили, а тело упаковали в мусорные пакеты, пленку, коробку и выбросили в районе Лесобазы. Подозреваемый был задержан спустя практически два месяца. Им оказался сосед по дому семьи Муравьевых Виталий Бережной.
Расследование уголовного дела и судебные заседания шли два года. В конце мая 2023 года Бережного приговорили к пожизненному сроку. Осужденный Бережной вину свою не признает.