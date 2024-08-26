Хочет обжаловать приговор: убийца Насти Муравьевой Бережной обратился в Верховный суд

Напомним, 8-летняя Настя Муравьева погибла три года назад — 30 июня 2021 года. Ребенка сначала изнасиловали, после чего убили, а тело упаковали в мусорные пакеты, пленку, коробку и выбросили в районе Лесобазы. Подозреваемый был задержан спустя практически два месяца. Им оказался сосед по дому семьи Муравьевых Виталий Бережной.