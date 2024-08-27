Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Елена Веселая детский дом в селе Заводоуспенское под Екатеринбургом посещала неоднократно — вместе с волонтерами регулярно привозила вещи и продукты, занималась наставничеством. У Веселой были доверительные отношения с детьми. В январе этого года девушка получила от воспитанников детдома фотографии, скрины переписок сексуального характера между мальчиками и сотрудником детского дома. Веселая незамедлительно обратилась к свердловских следователям.
«1 января мне поступили фотографии и скрины переписок интимного характера преподавателя с мальчиками. Но в Свердловской области никто не хочет заниматься расследованием, поэтому принято решение обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину», — сообщила Елена Веселая.
В адрес главы СК РФ было направлено видеообращение. Спустя несколько дней, 7 января 2024 года, подозреваемый в педофилии учитель информатики и английского языка школы и детского дома поселка Заводоуспенский Вячеслав Меньщиков был задержан.
Интересно, что со слов детей и жителей этого поселка, года два назад в их школе уже происходил скандал, когда Меньщиков приставал к мальчику в туалете. Но тогда рассказам ребенка об учителе-педофиле не поверили. Директор школы «замяла» произошедшее.
«Воспитанники знали о чудовищном поведении учителя примерно два года. Даже назвали мне еще фамилии пострадавших мальчиков-сирот. На мои вопросы „почему молчали?!“, отвечают „а кто нам здесь поможет? руководству бесполезно говорить“. В 2023 году два мальчика, находящиеся под опекой Меньщикова, молча сбежали и жили в других субъектах России, а только на бумагах числились у приемного отца. Об этом знала и опека Тугулыма и руководство детдома, но продолжали отдавать ему других мальчиков под опеку. Сколько пострадавших, если на протяжении более 10 лет он брал мальчишек …», — сетует Елена Веселая.
На момент задержания с Вячеславом Меньщиковым жили трое сыновей (их отправили в детдом). Часть из них стала потерпевшими по делу, но некоторые встали на защиту родителя.
«Приехали полицейские в школу и увезли меня в детский дом. Сказали, что теперь я снова там буду жить. Никто из следователей меня до сих пор не опрашивал, не выяснял, как мы жили. Обвинения в адрес отца считаю клеветой. Я счастлив был жить в семье. Недавно мы ездили отдыхать в Крым. У меня никогда не было такой хорошей жизни, пока меня не забрали в семью», — рассказал 72.RU один из приемных сыновей.
В доме Меньщикова был проеден обыск. По неподтвержденным данным, в телефоне педагога нашли архив видеозаписей и фото с участием его приемных сыновей. Это могло стать основной для возбуждения уголовного дела за создание и распространение порнографического контента с участием детей.
В то, что мог совершить Меньщиков, не верят и работники детского дома. Одна из сотрудниц, уверены, что мужчину оклеветали.
«Я не верю. Плохого ничего не могу сказать», — отметила одна из сотрудниц детдома.
В настоящее время Меньщиков находится в одном из СИЗО в Свердловской области. Его вина пока не доказана. Судебный процесс по его делу начнется в ближайшее время.
Детский дом в Заводоуспенском и ранее уже попадал в скандальные истории с подачи тюменки Елены Веселой. Еще в 2023 году по инициативе главы благотворительного фонда в детском доме были проведены проверки по факту жестокого обращения с детьми.
Воспитанники жаловались ей на побои от сотрудников учреждения.
«С детьми у нас были замечательные отношения, полное понимание, но поведение сотрудников в этом детском доме — просто катастрофа. Как они разговаривали с детьми — не поддается объяснению. Могли послать матом во все интересные места. Больше всего доставалось самым маленьким, малышам от трех до восьми лет: шлепки, тычки. Мы вывозили ребят на тренировки в спортивный клуб, чтобы привить правильные установки, здоровый образ жизни, любовь к спорту. А в детдоме воспитатели звали их покурить за компанию. Дети часто сбегали из детского дома, оперативные сотрудники просили моей помощи в поимке беглецов. Когда я высказывала свое недовольство директору, мне отвечали: „Не будешь совать свой нос в наши дела — будем дружить“», — рассказала 72.RU Елена Веселая.
Ситуация дошла до уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова. В ходе проверки он не нашел нарушений в детском доме. За исключением того, что в аптечке не было нужных лекарств.
В областном Министерстве социальной политики также сообщили, что, согласно промежуточным результатам внутренней проверки, факты жестокого обращения с детьми не установлены. Однако следователи все-таки по факту избиения детей позже следователи возбудили уголовное дело и начали проверку. Было установлено, что от рукоприкладства сотрудников детдома пострадали пятеро детей. Сами сотрудники до сих пор отрицают факты избиения детей.
В настоящее время детский дом в Заводоуспенском закрыт, руководство уволилось. В Министерстве социального развития Свердловской области сообщили, что всем воспитанникам нашли семьи.
Сотрудники закрытого детдома отмечают, что ждут января 2025 года — тогда станет известна судьба учреждения. Имеется вероятность, что на его базе откроют новый. Пока же работники сидят на пониженной зарплате и ждут дальнейших указаний.
Работники учреждения не связывают его закрытие с деятельностью Елены Веселой, но считают, что ей не следовало писать жалобы и обращаться к Бастрыкину.
Сама же Веселая уверена, что поступила правильно, когда подняла историю скандального детдома.
Ранее «Наш город» писал про тюменцев, которые выгуливают собак бойцовских пород возле детских площадок. На замечания жильцов собаководы не реагируют, говоря, что животное никого не укусит.