Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме

Интересно, что со слов детей и жителей этого поселка, года два назад в их школе уже происходил скандал, когда Меньщиков приставал к мальчику в туалете. Но тогда рассказам ребенка об учителе-педофиле не поверили. Директор школы «замяла» произошедшее.