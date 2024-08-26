nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Четверо детей пострадали в массовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Четверо детей пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти»

26 августа 2024, 06:26
Фото: ГАИ ТО

Четверо детей пострадали в массовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Авария произошла в воскресенье днем на 369-м километре автодороги. Там столкнулись четыре автомобиля.
Сюжет
Дети

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель кроссовера Toyota Highlander на участке трассы, где запрещен обгон, выехал на встречную полосу движения, где врезался в Citroën. От удара последний отбросило сначала на Geely, а затем на Toyota Avensis.

Фото: ГАИ ТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек: 33-летний водитель Toyota Avensi и пассажиры: 28-летняя женщина и трое детей 4-х, 5-ти и 12-ти лет, которые возвращались из отпуска в Надым, а также 7-летний пассажир Citroën.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу, 23 августа, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария, в которой погибла 56-летняя водитель из Югры. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и вылетела с проезжей части дороги в кювет.

Читайте также:
Подготовка к выборам продолжается в Тюменской областиКаждый четвертый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнесаСфера образования вышла в лидеры в Тюменской области по спросу на кадры
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь
Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты
Сегодня, 03:03
«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места
24 августа, 11:00
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Сегодня, 03:57
Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
Сегодня, 08:26
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
23 августа, 08:58
Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию
24 августа, 11:22