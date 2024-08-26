Четверо детей пострадали в массовом ДТП на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель кроссовера Toyota Highlander на участке трассы, где запрещен обгон, выехал на встречную полосу движения, где врезался в Citroën. От удара последний отбросило сначала на Geely, а затем на Toyota Avensis.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек: 33-летний водитель Toyota Avensi и пассажиры: 28-летняя женщина и трое детей 4-х, 5-ти и 12-ти лет, которые возвращались из отпуска в Надым, а также 7-летний пассажир Citroën.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу, 23 августа, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария, в которой погибла 56-летняя водитель из Югры. Женщина не справилась с управлением транспортного средства и вылетела с проезжей части дороги в кювет.