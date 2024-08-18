У трех тюменских детей врачи нашли редкое генетическое заболевание

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Данное заболевание проявляется в виде вирилизации гениталий, маскулиноподобного телосложением, недоразвития груди, гирсутизма и т. д.
Кроме того, в минувшем году у новорожденных было выявлено пять случаев заболевания муковисцидозом, пять случаев фенилкетонурии, шесть случаев врожденного гипотиреоза. Один малыш появился на свет со спинальной мышечной атрофией, двое детей с первичным иммунодефицитом и двое — с галактоземией, указано в докладе департамента здравоохранения Тюменской области.
В ходе пренатальной диагностики у 74 плодов выявлена хромосомная патология (синдром Дауна — 37 случаев, синдром Эдвардса — 10 случаев, синдром Патау — 4 случая, синдром ШерешевскогоТернера — 6 случаев, другие хромосомные аномалии — 17 случаев), у 408 плодов обнаружены анатомические дефекты. В 154 случаях по результатам диагностики беременность была прервана (66 случаев с выявленной хромосомной патологией, 88 случаев с выявленными нежизнеспособными врожденными патологиями развития).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 72-летий пенсионер стал отцом в 2023 году. Самой старшей тюменке, родившей ребенка в минувшем году, было 62 года.