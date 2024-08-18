У трех тюменских детей врачи нашли редкое генетическое заболевание

Кроме того, в минувшем году у новорожденных было выявлено пять случаев заболевания муковисцидозом, пять случаев фенилкетонурии, шесть случаев врожденного гипотиреоза. Один малыш появился на свет со спинальной мышечной атрофией, двое детей с первичным иммунодефицитом и двое — с галактоземией, указано в докладе департамента здравоохранения Тюменской области.