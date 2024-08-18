nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

В Тюменской области у троих малышей обнаружили редкий адреногенитальный синдром

У трех тюменских детей врачи нашли редкое генетическое заболевание

18 августа 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Тюменской области у троих малышей обнаружили редкий адреногенитальный синдром

В Тюменской области в 2023 году родились трое детей с адреногенитальным синдромом, редким генетическим заболеванием, вследствие которого нарушается выработка стероидных гормонов.
Сюжет
Дети

Данное заболевание проявляется в виде вирилизации гениталий, маскулиноподобного телосложением, недоразвития груди, гирсутизма и т. д.

Кроме того, в минувшем году у новорожденных было выявлено пять случаев заболевания муковисцидозом, пять случаев фенилкетонурии, шесть случаев врожденного гипотиреоза. Один малыш появился на свет со спинальной мышечной атрофией, двое детей с первичным иммунодефицитом и двое — с галактоземией, указано в докладе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ходе пренатальной диагностики у 74 плодов выявлена хромосомная патология (синдром Дауна — 37 случаев, синдром Эдвардса — 10 случаев, синдром Патау — 4 случая, синдром ШерешевскогоТернера — 6 случаев, другие хромосомные аномалии — 17 случаев), у 408 плодов обнаружены анатомические дефекты. В 154 случаях по результатам диагностики беременность была прервана (66 случаев с выявленной хромосомной патологией, 88 случаев с выявленными нежизнеспособными врожденными патологиями развития).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 72-летий пенсионер стал отцом в 2023 году. Самой старшей тюменке, родившей ребенка в минувшем году, было 62 года.

Читайте также:
Зарплаты тюменцев за год выросли на 11 тысяч рублей72-летний тюменец стал отцом«Боимся за жизнь детей»: жители аварийного дома записали видеообращение к Путину
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Болезни#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Болезнь#Новорожденные
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
16 августа, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
16 августа, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
16 августа, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
16 августа, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
16 августа, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
16 августа, 08:29