Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра

Согласно расписанию, из курортного города самолет должен был приземлиться в Рощино сегодня в 16:00. Сначала время прибытия перенесли на 18:00, позже на 2:40 28 августа. Причина — обрушившиеся на Сочи ливни и штормовой ветер.