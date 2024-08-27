Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Согласно расписанию, из курортного города самолет должен был приземлиться в Рощино сегодня в 16:00. Сначала время прибытия перенесли на 18:00, позже на 2:40 28 августа. Причина — обрушившиеся на Сочи ливни и штормовой ветер.
По данным пресс-службы аэропорта Сочи, в ночь с 26 на 27 августа в аэропорту резко ухудшилась погода. Экипажи восьми воздушных судов из-за непогоды в Сочи приняли решение уйти на запасные аэродромы Минеральных Вод и Грозного.
В настоящее время аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании.
«Вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, задержан в связи с поздним прибытием самолётов», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее «Наш Город» писал, что самолет авиакомпании Ямал не смог приземлиться с первого раза в аэропорту Тюмени из-за птицы, находившейся на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уйти на второй круг.