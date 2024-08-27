«Хотел попутешествовать»: в Тюмени прекращены поиски 14-летнего подростка

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«На горячую линию позвонил свидетель и сообщил, где видел школьника. Благодаря ему Жахонгир был найден. В настоящее время он находится в отделении полиции — из Ишима за ним едет его отец», — пояснили волонтеры.
И добавили, что с мальчиком все в порядке. Причину своего «побега» он объяснил тем, что просто хотел попутешествовать.
Напомним, 14-летний школьник ушел из дома в деревне Савина Ишимского района 22 августа. На протяжении пяти дней он не выходил на связь с родными и близкими. Его поиски вели волонтеры ПО «ЛизаАлерт», сотрудники полиции, добровольцы.