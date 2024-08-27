nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Тюмени прекращены поиски пропавшего пять дней назад 14-летнего подростка

«Хотел попутешествовать»: в Тюмени прекращены поиски 14-летнего подростка

27 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI

В Тюмени прекращены поиски пропавшего пять дней назад 14-летнего подростка

В Тюменской области прекращены поиски пропавшего 14-летнего Жахонгира Каримова. Подростка нашли спустя пять дней в Тюмени. Об этом сообщили «Нашему Городу» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Сюжет
Дети
«На горячую линию позвонил свидетель и сообщил, где видел школьника. Благодаря ему Жахонгир был найден. В настоящее время он находится в отделении полиции — из Ишима за ним едет его отец», — пояснили волонтеры.

И добавили, что с мальчиком все в порядке. Причину своего «побега» он объяснил тем, что просто хотел попутешествовать.

Напомним, 14-летний школьник ушел из дома в деревне Савина Ишимского района 22 августа. На протяжении пяти дней он не выходил на связь с родными и близкими. Его поиски вели волонтеры ПО «ЛизаАлерт», сотрудники полиции, добровольцы.

Читайте также:
У тюменки родился ребенок-карликКому в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячноКитайские студенты устроили драку в тюменском общежитии из-за еды
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Поиск людей#Пропавшие#Поиски пропавших#Пропавшие дети#Поиск
Подпишитесь
Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме
Сегодня, 06:56
Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?
Вчера, 14:10
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Вчера, 03:57
Укусы собак, отравления и драки: как травмируются и гибнут тюменские дети
Сегодня, 04:09
Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году
Вчера, 13:55
В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад
Сегодня, 05:24