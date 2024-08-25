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Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:05

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог приземлиться в Тюмени из-за птицы

Самолет авиакомпании «Ямал» не смог приземлиться в Тюмени из-за птицы

25 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI
Пилотам самолета авиакомпании «Ямал», совершавшим посадку в аэропорту Рощино пришлось уйти на второй круг из-за птицы. Пернатый находился на взлетно-посадочной полосе.
«Уход самолёта на второй круг при заходе на посадку в аэропорт „Рощино“, по команде диспетчера — наличие птицы на ВПП. Экипажем выполнен повторный заход», — сообщает тг-канал Aviaincident.

Посадка воздушного судна прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 августа из-за поломки систем отбора воздуха совершил экстренную посадку экипаж самолета, следовавшего по маршруту Надым — Минеральные Воды.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет#Рощино
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