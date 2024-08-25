Самолет авиакомпании «Ямал» не смог приземлиться в Тюмени из-за птицы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
«Уход самолёта на второй круг при заходе на посадку в аэропорт „Рощино“, по команде диспетчера — наличие птицы на ВПП. Экипажем выполнен повторный заход», — сообщает тг-канал Aviaincident.
Посадка воздушного судна прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 21 августа из-за поломки систем отбора воздуха совершил экстренную посадку экипаж самолета, следовавшего по маршруту Надым — Минеральные Воды.