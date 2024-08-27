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Updated Сегодня, 07:04

В Тюменской области самые высокие зарплаты предлагают директорам и токарям

Кому в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно

27 августа 2024, 07:02
Фото: 1MI

В Тюменской области самые высокие зарплаты предлагают директорам и токарям

В Тюменской области озвучили топ самых высокооплачиваемых и низкоплачиваемых вакансий этого лета. В список профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами вошли коммерческие директоры, токари, геодезисты.

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, заработная плата данных специалистов варьировалась от 177 до 200 тысяч рублей. Также в списке высокооплачиваемых вакансий лета-2024 генеральные директора (175 тысяч рублей), сварщики (163 тысячи рублей), руководители строительных проектов и отдела логистики (160 и 155 тысяч рублей соответственно), машинисты (151 тысяча рублей).

Самые низкие зарплаты этим летом предлагали уборщикам, дворникам, воспитателям, артистам аниматорам (от 31 до 35 тысяч рублей), учителям, кассирам, мерчандайзерам (до 40 тысяч рублей).

«В целом топ специализаций с самой низкой оплатой труда состоит из тех, которые не требуют профессионального образования и/или специфических навыков, квалификации (например, дворники, уборщики, мерчандайзеры, операторы call-центра), либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса и острого дефицита (артисты, методист). Присутствие педагогов и нянь в анти-рейтинге по зарплатам вероятнее всего связано с тем, что основной наниматель для них — госсектор, где сохраняется низкая адаптивность к реалиям рынка труда и индексация зарплат происходит планово раз в год», — пояснили аналитики hh.ru.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области отрасль образования вышла в лидеры по дефициту кадров. На сегодняшний день в регионе открыто около 3 тысяч вакансий для педагогов.

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