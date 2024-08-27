Кому в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно

По данным онлайн-рекрутинга hh.ru, заработная плата данных специалистов варьировалась от 177 до 200 тысяч рублей. Также в списке высокооплачиваемых вакансий лета-2024 генеральные директора (175 тысяч рублей), сварщики (163 тысячи рублей), руководители строительных проектов и отдела логистики (160 и 155 тысяч рублей соответственно), машинисты (151 тысяча рублей).