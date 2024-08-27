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Житель Алтайского края погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

На федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП

27 августа 2024, 08:41
Фото: ГАИ ТО

Житель Алтайского края погиб в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Трагедия произошла в понедельник днем на 283-м километре автодороги Тюмень — Омск. На трассе под Ишимом столкнулись Toyota Land Cruiser и BMW.
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ДТП

По предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний водитель Toyota, также травмы получили его супруга и 10-летний сын. 4-летняя дочь водителя, которая перевозилась в детском автокресле, не пострадала. Известно, что семья возвращалась из отпуска домой — в Алтайский край.

Фото: ГАИ ТО

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Ишимском районе произошла смертельная авария. На 543-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись фура и Ladа. В ДТП погиб водитель отечественной легковушки.

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