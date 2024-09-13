«Это было эпично»: невероятные фото полярного сияния в тюменском небе

Posted 13 сентября, 03:51
Published 13 сентября, 03:51
Modified 13 сентября, 03:53
Updated 13 сентября, 03:53
«Пик геомагнитной активности был зарегистрирован ночью — на Солнце первые за месяц была зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х. Произошла она на фоне не на шутку разыгравшейся сегодня магнитной бури, соответственно облака темной плазмы от более ранних вспышек атаковали Землю с удвоенной силой», — сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Первые сообщения о полярных сияниях начали появляться в тюменских пабликах около 11 часов вечера.
По словам тюменского фотографа Евгения Бушуева, первая вспышка была зарегистрирована в районе половины одиннадцатого.
«Даже вовремя успел с камерой выбежать. Без штатива, без пристрелки, 4 секунды с руки. Но даже с такими вводными вышли неплохие кадры. Вспышка №2 была просто эпичной! Само по себе Северное сияние несет какой-то мистический оттенок… А если скрестить его с туманом, то вообще жуть», — отметил Евгений Бушуев.
Добавим, магнитное поле Земли будет оставаться неспокойным до вечера субботы, 14 сентября. Метеозависимым людям специалисты рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. В случае ухудшения самочувствия — обращаться за медицинской помощью.