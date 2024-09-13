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Posted 13 сентября, 03:51

Published 13 сентября, 03:51

Modified 13 сентября, 03:53

Updated 13 сентября, 03:53

Тюменское небо озарило ночью полярное сияние

«Это было эпично»: невероятные фото полярного сияния в тюменском небе

13 сентября 2024, 03:51
Фото: Евгений Бушуев

Тюменское небо озарило ночью полярное сияние

Жители Тюменской области, как и других городов России, сегодня ночью могли наблюдать редкое для региона природное явление — полярное сияние. Причиной появления разноцветных всполохов в небе стала мощная магнитная буря, обрушившаяся ночью на Землю.
«Пик геомагнитной активности был зарегистрирован ночью — на Солнце первые за месяц была зарегистрирована вспышка высочайшего класса Х. Произошла она на фоне не на шутку разыгравшейся сегодня магнитной бури, соответственно облака темной плазмы от более ранних вспышек атаковали Землю с удвоенной силой», — сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
д. Решетниковод. Решетниково
д.Решетниковод.Решетниково
д.Решетниковод.Решетниково
д.Решетниковод.Решетниково
д.Решетниковод.Решетниково
Фото: Евгений Бушуев. д. Решетниково

Первые сообщения о полярных сияниях начали появляться в тюменских пабликах около 11 часов вечера.

По словам тюменского фотографа Евгения Бушуева, первая вспышка была зарегистрирована в районе половины одиннадцатого.

Фото: Ишим Переподслушано.
«Даже вовремя успел с камерой выбежать. Без штатива, без пристрелки, 4 секунды с руки. Но даже с такими вводными вышли неплохие кадры. Вспышка №2 была просто эпичной! Само по себе Северное сияние несет какой-то мистический оттенок… А если скрестить его с туманом, то вообще жуть», — отметил Евгений Бушуев.
Фото: ЧП Тюмень.

Добавим, магнитное поле Земли будет оставаться неспокойным до вечера субботы, 14 сентября. Метеозависимым людям специалисты рекомендуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. В случае ухудшения самочувствия — обращаться за медицинской помощью.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Природные явления#Вспышки на Солнце
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