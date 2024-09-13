«Это было эпично»: невероятные фото полярного сияния в тюменском небе

Тюменское небо озарило ночью полярное сияние

Жители Тюменской области, как и других городов России, сегодня ночью могли наблюдать редкое для региона природное явление — полярное сияние. Причиной появления разноцветных всполохов в небе стала мощная магнитная буря, обрушившаяся ночью на Землю.