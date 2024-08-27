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На федеральной трассе в Тюменской области ожидается низкая видимость из-за тумана

На федеральной трассе в Тюменской области ожидается низкая видимость из-за тумана

27 августа 2024, 11:10
Фото: 1MI
На федеральной трассе в Тюменской области сильно снизится видимость из-за тумана. Об этом проинформировали в пресс-службе «Уралуправтодор».

По информации «Уралуправтодор», на федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск завтра, 28 августа, сильно снизится видимость из-за тумана.

— Внимание! Ночью и утром 28 августа на территории Тюменской области на автодороге Р-402 местами туман, ухудшение видимости до 200-800 метров, — уточнили в пресс-службе компании.

Кроме того, в период с 27 по 29 августа в Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град. Синоптики обещают усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер, ливень и град
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за штормового ветра. В ночь с 26 на 27 августа резко ухудшилась погода.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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