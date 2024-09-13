Закупают как гречку! Тюменцы начали скупать лекарства впрок

Самое забавное состоит в том, что теперь пациенты из экономии предпочитают покупать упаковки с большим количеством таблеток, которые дешевле стандартных. А еще, некоторые покупают препараты подороже, думая, что оно эффективнее. Хотя это далеко не так. Поэтому многие берут дорогие заранее, чтобы в случае чего, обеспечить себя лекарствами, которых в перспективе уже может и не быть.