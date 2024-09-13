Закупают как гречку! Тюменцы начали скупать лекарства впрок

Posted 13 сентября, 08:35
Published 13 сентября, 08:35
Modified 13 сентября, 08:39
Updated 13 сентября, 08:39
Эксперты уже сообщили, что цены на рынке лекарств вниз не пойдут, а наоборот. Все дело в проекте постановления правительства РФ, в котором говорится, что с 1 января 2025 года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний».
Это означает, что в случае появления хотя бы одной заявки от российского поставщика лекарственных препаратов импортные лекарства будут исключены из конкурса.
Коснется это примерно 400 импортных лекарств, и даже марли и томографов. Вроде бы, защита отечественной фармакологии, а с другой — очередное ограничение, которое повлияет только на жизнь людей. Притом в худшую сторону.
Это уже отразилось и на жизни многих людей. В дефиците — десятки лекарств в почти всех регионах. Некоторые из них жизненно важные. Например, некоторые препараты для диабетиков.
Кроме того, «Новые Известия» уже сообщали, что Минздрав не включил очень много лекарств для бесплатного обеспечения ими тяжело больных.
В их числе эффективные препараты для лечения рака легкого, который остается самым смертоносным из онкологических заболеваний у мужчин. Причина, по мнению экспертов, проста — их дороговизна.
Жалуются на ситуацию и врачи, которые сообщают, что у них из-за санкций и внутренних ограничений просто нет возможности покупать нужные лекарства и даже оборудование.
Также отсутствие зарубежных лекарств приведет и к подъему цен на российскую фарму. Дело в том, что когда нет конкуренции и наступает монополия — рынок диктует свои правила.
А это значит, что у россиян не будет шансов обеспечить себя лекарствами, которые не будут бить по кошельку. Российские таблетки дорожают быстрее импортных почти в 2 раза и при этом не предоставляют того же спектра разнообразия и пользы, что препараты с запада.
Самое забавное состоит в том, что теперь пациенты из экономии предпочитают покупать упаковки с большим количеством таблеток, которые дешевле стандартных. А еще, некоторые покупают препараты подороже, думая, что оно эффективнее. Хотя это далеко не так. Поэтому многие берут дорогие заранее, чтобы в случае чего, обеспечить себя лекарствами, которых в перспективе уже может и не быть.
Ранее сообщалось, что в Тюмени развивается больничная клоунада для онкобольных.