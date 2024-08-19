Еще поживет. В Тюмени врачи спасли 101-летнюю женщину

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Информацию о спасении женщины передает «URA.RU» со ссылкой на департамент здравоохранения. Сначала женщина, страдающая деменцией не ела, покрывалась холодным потом и жаловались на боли. После приезда скорой фельдшеры поставили диагноз — инфаркт миокарда.
Состояние пожилой женщины сразу стабилизировали, а после доставили в больницу для операции.
Операция прошла успешно. Женщина находится под наблюдением, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось о том, что тюменским больницам сильно не хватает медперсонала.