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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:49

В Тюмени врачи спасли 101-летнюю женщину

Еще поживет. В Тюмени врачи спасли 101-летнюю женщину

19 августа 2024, 11:42
Фото: 1MI

В Тюмени врачи спасли 101-летнюю женщину

В Тюмени врачи спасли от смерти 101-летнюю женщину. Симптомы у пенсионерки были похожи на инфаркт, позже этот диагноз подтвердился.

Информацию о спасении женщины передает «URA.RU» со ссылкой на департамент здравоохранения. Сначала женщина, страдающая деменцией не ела, покрывалась холодным потом и жаловались на боли. После приезда скорой фельдшеры поставили диагноз — инфаркт миокарда.

Состояние пожилой женщины сразу стабилизировали, а после доставили в больницу для операции.

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Операция прошла успешно. Женщина находится под наблюдением, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о том, что тюменским больницам сильно не хватает медперсонала.

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#Александр Смирнов#Медицина#Врачи#Врач
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