Еще поживет. В Тюмени врачи спасли 101-летнюю женщину

Информацию о спасении женщины передает «URA.RU» со ссылкой на департамент здравоохранения. Сначала женщина, страдающая деменцией не ела, покрывалась холодным потом и жаловались на боли. После приезда скорой фельдшеры поставили диагноз — инфаркт миокарда.