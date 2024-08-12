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В Тюменской области вырос на 83% спрос на средний и младший медперсонал

Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала

12 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Тюменской области вырос на 83% спрос на средний и младший медперсонал

В Тюменской области увеличился уровень спроса на средний и младший медицинский персонал. За последний год рост составил 83%.

При этом наибольшее число предложений, 79% от числа опубликованных, приходится на вакансии медсестер, на втором месте ассистенты стоматологов (10%), на третьем — фельдшеры (5%). Об этом сообщили аналитики Зарплаты.ру.

Что касается числа резюме, то за год их количество заметно увеличилось за год рост — в 3,2 раза.

Одновременно с этим возросла средняя заработная плата. Размер предлагаемого заработка достиг 43 тысяч рублей, что на 15% больше чем годом ранее. У медсестер/медбратьев заработная плата увеличилась на 15% (43,6 тысячи рублей), у фельдшеров — на 6% (44,8 тысячи рублей).

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Также увеличился размер средней ожидаемой заработной платы со стороны соискателей — на 16% (до 49,3 тысячи рублей). При этом больше всего за год выросли зарплатные ожидания у медсестер/медбратьев — на 8% — до 43,2 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за дефицита водителей общественного транспорта сокращаются число автобусных рейсов. По новому расписанию транспорт теперь будет ездить в выходные дни.

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