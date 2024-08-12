Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала

Также увеличился размер средней ожидаемой заработной платы со стороны соискателей — на 16% (до 49,3 тысячи рублей). При этом больше всего за год выросли зарплатные ожидания у медсестер/медбратьев — на 8% — до 43,2 тысячи рублей.