Платят меньше, чем ожидают: тюменским больницам не хватает медперсонала

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 06:49
При этом наибольшее число предложений, 79% от числа опубликованных, приходится на вакансии медсестер, на втором месте ассистенты стоматологов (10%), на третьем — фельдшеры (5%). Об этом сообщили аналитики Зарплаты.ру.
Что касается числа резюме, то за год их количество заметно увеличилось за год рост — в 3,2 раза.
Одновременно с этим возросла средняя заработная плата. Размер предлагаемого заработка достиг 43 тысяч рублей, что на 15% больше чем годом ранее. У медсестер/медбратьев заработная плата увеличилась на 15% (43,6 тысячи рублей), у фельдшеров — на 6% (44,8 тысячи рублей).
Также увеличился размер средней ожидаемой заработной платы со стороны соискателей — на 16% (до 49,3 тысячи рублей). При этом больше всего за год выросли зарплатные ожидания у медсестер/медбратьев — на 8% — до 43,2 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за дефицита водителей общественного транспорта сокращаются число автобусных рейсов. По новому расписанию транспорт теперь будет ездить в выходные дни.