Новый скейт-парк появится в Тюмени

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Работы будут проведены в рамках комплексного благоустройства озелененной территории, расположенной вдоль улицы Федюнинского (между домами №54-64).
«Объект включен в адресный перечень территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — отметили в мэрии.
Вариант благоустройства этой территории выберут жители Тюмени в рамках голосования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Ново-Патрушево к 2040 году построят новый жилой комплекс, школы, детские сады, пожарное депо и учебно-производственный комбинат. Работы будут проведены в рамках КРТ.