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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 03:38

В тюменском микрорайоне появится скейт-парк

Новый скейт-парк появится в Тюмени

12 августа 2024, 03:36
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне появится скейт-парк

Спортивную площадку со скейт-парком планируют построить в Тюмени в районе Ново-Патрушево. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

Работы будут проведены в рамках комплексного благоустройства озелененной территории, расположенной вдоль улицы Федюнинского (между домами №54-64).

«Объект включен в адресный перечень территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству», — отметили в мэрии.

Вариант благоустройства этой территории выберут жители Тюмени в рамках голосования.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Ново-Патрушево к 2040 году построят новый жилой комплекс, школы, детские сады, пожарное депо и учебно-производственный комбинат. Работы будут проведены в рамках КРТ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Ново-Патрушево
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