Виноват скандинавский циклон: на Тюмень надвигаются ливни

В понедельник ожидается переменная облачность, +16…+21 днем и до +6…+11 в ночные часы. Во вторник скандинавский циклон принесет на юг Тюменской области грозы и ливневые дожди, штормовой ветер с порывами до 17-18 м/с. В дневные часы во вторник и среду, 13 и 14 августа, столбики термометров будут показывать +17…+22, в вечернее время суток +9…+14.