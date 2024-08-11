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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Тюмень на следующей неделе придут грозы и ливневые дожди

Виноват скандинавский циклон: на Тюмень надвигаются ливни

11 августа 2024, 12:32
Фото: 1MI

В Тюмень на следующей неделе придут грозы и ливневые дожди

Новая рабочая неделя в Тюменской области будет богата на дожди и грозы. По прогнозам метеорологов, непогода обрушится на юг региона во вторник, 13 августа.

В понедельник ожидается переменная облачность, +16…+21 днем и до +6…+11 в ночные часы. Во вторник скандинавский циклон принесет на юг Тюменской области грозы и ливневые дожди, штормовой ветер с порывами до 17-18 м/с. В дневные часы во вторник и среду, 13 и 14 августа, столбики термометров будут показывать +17…+22, в вечернее время суток +9…+14.

В Тюмени в понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16.+19. Во вторник на областную столицу обрушатся ливни — дождь будет лить в течение всего дня. За сутки в городе ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. Температура воздуха в этот день составит +15….+19.

В среду, 14 августа, осадки продолжатся и немного похолодает — до +13…+18. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 15 августа. В пятницу и субботу небесная канцелярия даст тюменцам небольшую передышку от дождей, в воскресенье, 18 августа, метеорологи вновь прогнозируют осадки.

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