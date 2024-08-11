Виноват скандинавский циклон: на Тюмень надвигаются ливни

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В понедельник ожидается переменная облачность, +16…+21 днем и до +6…+11 в ночные часы. Во вторник скандинавский циклон принесет на юг Тюменской области грозы и ливневые дожди, штормовой ветер с порывами до 17-18 м/с. В дневные часы во вторник и среду, 13 и 14 августа, столбики термометров будут показывать +17…+22, в вечернее время суток +9…+14.
В Тюмени в понедельник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16.+19. Во вторник на областную столицу обрушатся ливни — дождь будет лить в течение всего дня. За сутки в городе ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. Температура воздуха в этот день составит +15….+19.
В среду, 14 августа, осадки продолжатся и немного похолодает — до +13…+18. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 15 августа. В пятницу и субботу небесная канцелярия даст тюменцам небольшую передышку от дождей, в воскресенье, 18 августа, метеорологи вновь прогнозируют осадки.