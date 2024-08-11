Мигранты объединяются в Тюмени в группы, чтобы выжить

По данным инсайдера, в так называемые хостелы мигранты не приводят посторонних людей. Кроме того, адрес своего проживания держат в секрете и соблюдают максимальные меры предосторожности для того, чтобы не вызвать интереса у силовиков. Преимущественно жилье иностранцы снимают в СНТ.