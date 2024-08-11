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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Тюмени появились «хостелы» для мигрантов

Мигранты объединяются в Тюмени в группы, чтобы выжить

11 августа 2024, 10:26
Фото: 1MI

В Тюмени появились «хостелы» для мигрантов

Иностранцы собираются группами для того, чтобы за небольшие деньги арендовать жилье — частные дома, расположенные на окраине областной столицы Об этом сообщил источник, знакомый со сложившейся ситуацией.

По данным инсайдера, в так называемые хостелы мигранты не приводят посторонних людей. Кроме того, адрес своего проживания держат в секрете и соблюдают максимальные меры предосторожности для того, чтобы не вызвать интереса у силовиков. Преимущественно жилье иностранцы снимают в СНТ.

«Берут в аренду частные дома якобы для проживания трех — четырех человек, а фактически там будут жить 20 — 25 иностранцев. Сидят буквально друг на друге, зато дешево и сердито: каждый постоялец платит в месяц не больше 3 000 — 4 000 рублей», — сообщил Ура.Ру инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени силовики лишили цыган легкого заработка — им запретили попрошайничать и предлагать услуги по гаданию прохожим.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Аренда#Аренда жилья
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