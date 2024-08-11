Мигранты объединяются в Тюмени в группы, чтобы выжить

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По данным инсайдера, в так называемые хостелы мигранты не приводят посторонних людей. Кроме того, адрес своего проживания держат в секрете и соблюдают максимальные меры предосторожности для того, чтобы не вызвать интереса у силовиков. Преимущественно жилье иностранцы снимают в СНТ.
«Берут в аренду частные дома якобы для проживания трех — четырех человек, а фактически там будут жить 20 — 25 иностранцев. Сидят буквально друг на друге, зато дешево и сердито: каждый постоялец платит в месяц не больше 3 000 — 4 000 рублей», — сообщил Ура.Ру инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени силовики лишили цыган легкого заработка — им запретили попрошайничать и предлагать услуги по гаданию прохожим.