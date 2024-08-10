Силовики лишили цыган в Тюмени заработка

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Инсайдер отметил, что данная мера уже принесла положительные результаты — силовикам удалось прогнать цыган с парковки у торгового центра «Зеленый берег».
«Еще несколько лет назад там буквально каждый день находились люди, которые приставали к прохожим. Сейчас парковка опустела. Нарушители там не появляются», — сообщил Ура.Ру инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени силовики поймали в ходе рейда 13 мигрантов-нелегалов. Им предстоит депортация из России.