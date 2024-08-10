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В Тюмени цыганам запрещают попрошайничать возле ТРЦ

Силовики лишили цыган в Тюмени заработка

10 августа 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Тюмени цыганам запрещают попрошайничать возле ТРЦ

Сотрудники правоохранительных органов запрещают цыганам попрошайничать рядом с торгово-развлекательными центрами. При появлении «гадалок» на территории рядом с торговыми точками администрация заведений сразу вызывает сотрудников полиции.
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Полиция

Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Инсайдер отметил, что данная мера уже принесла положительные результаты — силовикам удалось прогнать цыган с парковки у торгового центра «Зеленый берег».

«Еще несколько лет назад там буквально каждый день находились люди, которые приставали к прохожим. Сейчас парковка опустела. Нарушители там не появляются», — сообщил Ура.Ру инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени силовики поймали в ходе рейда 13 мигрантов-нелегалов. Им предстоит депортация из России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Полицейские#Цыгане#Торговые центры#Попрошайки
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