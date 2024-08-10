В Тюмени сегодня будет пасмурно и прохладно

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Тюмени 10 августа ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут +11…+13, днем поднимутся до +16…+18, в вечернее время суток температура воздуха составит +10…+11. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:55, закат в 20:31, продолжительность дня 15 часов 36 минут.
В Тобольске 10 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром термометры покажут +10…+13, к полудню воздух прогреется до +16, в вечернее время суток температура воздуха составит +8…+10. Скорость ветра составит 2,7-3,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:39, закат в 20:25, продолжительность дня 15 часов 46 минут.
В Ишиме 10 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в утренние часы. Утром температура воздуха составит +11…+14, днем ожидается до +14…+17, в вечерние часы термометры покажут +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:44, закат в 20:11, продолжительность дня 15 часов 27 минут.