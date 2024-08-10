В Тюмени сегодня будет пасмурно и прохладно

В Тюмени 10 августа ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут +11…+13, днем поднимутся до +16…+18, в вечернее время суток температура воздуха составит +10…+11. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.