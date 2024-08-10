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Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

В Тюмени в субботу температура воздуха составит +18

В Тюмени сегодня будет пасмурно и прохладно

10 августа 2024, 03:08
Фото: 1MI

В Тюмени в субботу температура воздуха составит +18

На юге Тюменской области в субботу, 10 августа, ожидается прохладная и ветреная погода. Метеорологи обещают переменную облачность, +15…+20 в дневные часы, до +5…+10 ночью. Скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

В Тюмени 10 августа ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут +11…+13, днем поднимутся до +16…+18, в вечернее время суток температура воздуха составит +10…+11. Ветер будет дуть со скоростью до 2,5 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:55, закат в 20:31, продолжительность дня 15 часов 36 минут.

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В Тобольске 10 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром термометры покажут +10…+13, к полудню воздух прогреется до +16, в вечернее время суток температура воздуха составит +8…+10. Скорость ветра составит 2,7-3,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:39, закат в 20:25, продолжительность дня 15 часов 46 минут.

В Ишиме 10 августа синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь в утренние часы. Утром температура воздуха составит +11…+14, днем ожидается до +14…+17, в вечерние часы термометры покажут +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:44, закат в 20:11, продолжительность дня 15 часов 27 минут.

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