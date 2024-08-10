Подросток из Тюмени отравился метадоном. Его не успели спасти

В целом в минувшем году в медучреждения региона с диагнозом «отравление наркотическими веществами» поступило 338 человек, что на 9,1% ниже уровня прошлого года (372 человека). При этом увеличилось количество отравлений среди несовершеннолетних — с 9 до 114 человек. Общее число смертельных отравлений составило 192, что на 15,4% меньше, чем в 2022 году. В числе умерших 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст умерших — 39,2 года. Зарегистрирован один смертельный случай отравления наркотиками (метадоном) среди несовершеннолетних.