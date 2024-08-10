Подросток из Тюмени отравился метадоном. Его не успели спасти

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
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Updated Сегодня, 04:41
Также случаи отравлений наркотическими средствами регистрировались в Тюменском районе (16 случаев), Ишимском районе (3 случая), в Ишиме, Голышмановском городском округе, Нижнетавдинском, Уватском районах (по 2 случая), в Абатском, в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Омутинском, Тобольском районах, Заводоуковском городском округе (по 1 случаю).
В целом в минувшем году в медучреждения региона с диагнозом «отравление наркотическими веществами» поступило 338 человек, что на 9,1% ниже уровня прошлого года (372 человека). При этом увеличилось количество отравлений среди несовершеннолетних — с 9 до 114 человек. Общее число смертельных отравлений составило 192, что на 15,4% меньше, чем в 2022 году. В числе умерших 176 мужчин и 16 женщин. Средний возраст умерших — 39,2 года. Зарегистрирован один смертельный случай отравления наркотиками (метадоном) среди несовершеннолетних.
Самая высокая смертность от отравлений наркотическими веществами отмечается в Тюмени (143 случая), что составило 74% от общего числа смертельных отравлений. Высокая смертность также в городе Тобольске (22 случая) и Тюменском районе (12 случаев).
Структура отравлений наркотическими веществами по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась. Из общего числа отравлений 234 случая составляют отравления опиоидами, 60 случаев отравлений другими синтетическими наркотиками, другими неуточненными наркотиками — 24 случаев, каннабисом (производными) — 9 случаев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года зарегистрировали 1,4 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Силовиками было изъято около 87 килограммов наркотиков.