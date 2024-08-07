13 мигрантов-нелегалов поймали в Тюмени. Их выдворят из страны

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По данным МВД Медиа, всего сего в отдел полиции были доставлены 46 мигрантов. 13 из них нарушили правила въезда и режим пребывания в России. В связи с этим в отношении 12 иностранцев составлены и направлены в суд протоколы о выдворении из Российской Федерации. Еще одному нелегалу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе рейда по мигрантам в одной из торговых точек правоохранители обнаружили алкоголь без лицензии. В отношении 47-летнего бизнесмена возбуждено административное дело, а все спиртные напитки, 16 бутылок водки и коньяка, конфискованы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмены не хотят больше брать на работу иностранцев. Причина — ужесточение миграционного законодательства и частые проверки силовиков.