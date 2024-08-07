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В Тюмени поймали 13 нелегальных мигрантов

13 мигрантов-нелегалов поймали в Тюмени. Их выдворят из страны

7 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Тюмени поймали 13 нелегальных мигрантов

Иностранцев без документов силовики обнаружили в ходе рейда, проведенного в торговых павильонах, на рынках, в заведениях общепита Тюмени.
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Полиция

По данным МВД Медиа, всего сего в отдел полиции были доставлены 46 мигрантов. 13 из них нарушили правила въезда и режим пребывания в России. В связи с этим в отношении 12 иностранцев составлены и направлены в суд протоколы о выдворении из Российской Федерации. Еще одному нелегалу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе рейда по мигрантам в одной из торговых точек правоохранители обнаружили алкоголь без лицензии. В отношении 47-летнего бизнесмена возбуждено административное дело, а все спиртные напитки, 16 бутылок водки и коньяка, конфискованы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмены не хотят больше брать на работу иностранцев. Причина — ужесточение миграционного законодательства и частые проверки силовиков.

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