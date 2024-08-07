13 мигрантов-нелегалов поймали в Тюмени. Их выдворят из страны

По данным МВД Медиа, всего сего в отдел полиции были доставлены 46 мигрантов. 13 из них нарушили правила въезда и режим пребывания в России. В связи с этим в отношении 12 иностранцев составлены и направлены в суд протоколы о выдворении из Российской Федерации. Еще одному нелегалу назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.