«Первые ландыши оптимизма»: в Тюмени подешевели квартиры

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По его словам, стоимость квартир на первичном рынке тоже снижается, но там тенденция снижения цен скрыта за счет субсидирования.
«Если первую неделю июля цены еще стояли, то со второй недели их снижение ускорилось», — отметил Хусаинов.
В среднем за июль снижение стоимости недвижимости составило 1,17%. Это рекордное падение цен на рынке вторичного жилья за последние два года — ранее аналогичное снижение, на 3,33%, было зарегистрировано в мае 2022 года.
Бизнесмен отметил, что подобный процесс происходит также в экономике страны: впервые за долгое время недельная инфляция с 1 по 7 августа вышла на нулевой показатель.
«Это первые ландыши оптимизма. Если так продолжится, не исключаю начала снижения учетной ставки уже в конце этого года», — отметил Ильдар Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составляет 119,4 тысячи рублей. Цены на квартиры достигают 6,2 миллиона рублей.