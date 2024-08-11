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В Тобольске возник острый дефицит водителей автобусов

Некому работать из-за СВО: в Тобольске сокращают число автобусных рейсов

11 августа 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Тобольске возник острый дефицит водителей автобусов

В городе возник острый дефицит водителей общественного транспорта. По словам директора «Тобольское ПАТП» Сергея Кугаевского, в связи со сложившейся ситуацией в выходные дни будет сокращено количество рейсов с 14:00 субботы по 24:00 воскресенья.

 

«Причина сокращения рейсов — дефицит водительского состава, особенно острый в период СВО. Не пойди мы на этот шаг, снизилась бы безопасность перевозок — водители не смогли бы выходить на рейсы без переработок», — отметил Кугаевский.

И добавил, что ОА «Тобольское ПАТП» приглашает на работу водителей. При полной загрузке 180-190 часов сотрудникам обещают платить более 90 тысяч рублей. Также предлагается вариант работы на заказных перевозках с оплатой за рейс — 1 000 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 19% вырос спрос на работников строительной отрасли за последний год. Работодатели разместили с начала года 20 тысяч предложений о работе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Общественный транспорт#Новости тюмени#Тобольск#Дефицит
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