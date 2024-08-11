Некому работать из-за СВО: в Тобольске сокращают число автобусных рейсов

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
«Причина сокращения рейсов — дефицит водительского состава, особенно острый в период СВО. Не пойди мы на этот шаг, снизилась бы безопасность перевозок — водители не смогли бы выходить на рейсы без переработок», — отметил Кугаевский.
И добавил, что ОА «Тобольское ПАТП» приглашает на работу водителей. При полной загрузке 180-190 часов сотрудникам обещают платить более 90 тысяч рублей. Также предлагается вариант работы на заказных перевозках с оплатой за рейс — 1 000 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 19% вырос спрос на работников строительной отрасли за последний год. Работодатели разместили с начала года 20 тысяч предложений о работе.