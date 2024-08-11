Пациентку с отсутствующими костями лица спасли тюменские медики

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Тогда же пациентке была проведена резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционную трепанацию лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Однако восстановиться полностью не получилось.
В 2024 году женщина обратилась в стоматологическую поликлинику. Стоматологи приняли решение выполнить процедуру протезирования поврежденных костей. В настоящее время тюменка вернулась к полноценной жизни и ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли свою коллегу, у которой остановилось сердце во время родов. Причиной тому стала массивная тромбоэмболия легочной артерии.