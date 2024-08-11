Пациентку с отсутствующими костями лица спасли тюменские медики

Ишимские стоматологи спасли пациентку с отсутствующими костями лица

Жительница Ишима поступила в больницу с жалобами на затрудненное носовое дыхание — проблемы у нее появились после перенесенной коронавирусной инфекции. В 2021 году ей поставили диагноз мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета.