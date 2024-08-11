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Ишимские стоматологи спасли пациентку с отсутствующими костями лица

Пациентку с отсутствующими костями лица спасли тюменские медики

11 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI

Ишимские стоматологи спасли пациентку с отсутствующими костями лица

Жительница Ишима поступила в больницу с жалобами на затрудненное носовое дыхание — проблемы у нее появились после перенесенной коронавирусной инфекции. В 2021 году ей поставили диагноз мукоромикоз с поражением гайморовых пазух, орбит, костей лицевого скелета.

Тогда же пациентке была проведена резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса справа, резекционную трепанацию лобной кости черепа. Дальше был долгий период реабилитации. Однако восстановиться полностью не получилось.

В 2024 году женщина обратилась в стоматологическую поликлинику. Стоматологи приняли решение выполнить процедуру протезирования поврежденных костей. В настоящее время тюменка вернулась к полноценной жизни и ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли свою коллегу, у которой остановилось сердце во время родов. Причиной тому стала массивная тромбоэмболия легочной артерии.

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