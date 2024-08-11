В тюменское Комарово появится дополнительный съезд с Червишевского тракта

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По его словам, данные денежные средства пойдут на работы по капитальному ремонту улицы Посадкой (устройство примыкания к автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш») в микрорайоне Комарово. Проектная документация уже разработана.
«Дополнительный съезд с улицы Червишевский тракт в Комарово жизненно необходим, об этом свидетельствуют многочисленные обращения тюменцев о наболевшей проблеме пробок в различные инстанции», — отметил Коновалов.
И добавил, что обустройство съезда в Комарово начнется в этом году. Основные виды работ будут завершены до конца 2024 года
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за дефицита водителей общественного транспорта сократят число автобусных рейсов в выходные дни.