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В тюменское Комарово появится дополнительный съезд с Червишевского тракта

В тюменское Комарово появится дополнительный съезд с Червишевского тракта

11 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Новый заезд в микрорайон Комарово построят в Тюмени. Из городского бюджета на эти цели выделено 29,8 миллиона рублей. Об этом сообщил депутат городской думы Юрий Коновалов.

По его словам, данные денежные средства пойдут на работы по капитальному ремонту улицы Посадкой (устройство примыкания к автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш») в микрорайоне Комарово. Проектная документация уже разработана.

«Дополнительный съезд с улицы Червишевский тракт в Комарово жизненно необходим, об этом свидетельствуют многочисленные обращения тюменцев о наболевшей проблеме пробок в различные инстанции», — отметил Коновалов.

И добавил, что обустройство съезда в Комарово начнется в этом году. Основные виды работ будут завершены до конца 2024 года

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