Итоги недели: вербовка террористов, обмелевшая Тура и массовые сбои в работе YouTube

По данным аналитиков, в этом году в Тюменской области требуется на 42,9% больше педагогов, чем в прошлом году. Число вакансий для учителей растет из года в год. Аналитики hh.ru отмечают, что в июле–августе текущего года работодатели разместили значительно больше вакансии для учителей, чем в прошлом году. Спрос на сотрудников по рынку в целом вырос на 4%, а рост вакансий педагогов — на 42,9%.