Итоги недели: вербовка террористов, обмелевшая Тура и массовые сбои в работе YouTube

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На это неделе стало известно о задержании религиозных деятелей, занимавшихся вербовкой террористов. Вербовщиков, арестованных в Тюмени уличили в склонении граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации).
Незаконной деятельностью преступники занимались в период с 2015 года. Они смогли завербовать 19 человек.
Известно, что одним из задержанных вербовщиков является Арслан Абдулла, имам в мечети «Хадиджа», что находится в Казарово, вторым Алишер Дедамирзаев, ранее работавшим в должности имама Соборной мечети им. Умара ибн аль-Хаттаб.
В Духовном управлении мусульман Тюменской области прокомментировали задержание религиозных деятелей. В ДУМ подчеркнули, что осуждают противоправную деятельность лиц, которые, прикрываясь риторикой исламской проповеди, вербовали жителей региона в международные террористические организации.
По данным аналитиков, в этом году в Тюменской области требуется на 42,9% больше педагогов, чем в прошлом году. Число вакансий для учителей растет из года в год. Аналитики hh.ru отмечают, что в июле–августе текущего года работодатели разместили значительно больше вакансии для учителей, чем в прошлом году. Спрос на сотрудников по рынку в целом вырос на 4%, а рост вакансий педагогов — на 42,9%.
Как ранее пояснял губернатор Тюменской области Александр Моор, кадровый голов в сфере образования вызван открытием новых школ и ростом численности учеников. Однако доктор экономических наук Леонид Вараксин видит в нехватке педагогов и иную причину — непривлекательность профессии на фоне низкой оплаты труда.
«У нас сильно разнятся зарплаты в регионах. Даже в ХМАО и ЯНАО учителям работать выгоднее, а у нас — нет. На данный момент механизм оплаты труда в сфере разрушен», — считает эксперт.
Соответствующее требование указано в опубликованной на портале change.org петиции. В обращении к губернатору Александру Моору и председателю облдумы Фуату Сайфитдинову отмечено, что за последний месяц Тура обмелела на 80 сантиметров.
По данным на 30 июля 2024 года, уровень воды в реке над нулем поста по ГП-1 составил четыре сантиметра. В связи с этим катастрофическими темпами снижения уровня воды, необходимо принимать экстренные меры по оздоровлению реки, считают тюменцы.
«Совет граждан города Тюмени и Тюменской области требует разработать и представить в публичный доступ план действий, направленный на решение проблемы обмеления реки Туры, обеспечить экстренное выделение денежных средств из регионального бюджета, настаивать на выделении денежных средств из федерального бюджета для решения острых вопросов, связанных с водными объектами», — указано в документе.
Также в числе требований — прекращения строительства межуниверситетского кампуса на улице Мельникайте, недалеко от лесопарка им. Гагарина и озера Круглого, проведение независимой экологической экспертизы на предмет нарушений природоохранного законодательства планируемым строительством с созданием экспертной комиссии, проведение круглого стола по вопросу обмеления Туры с участием экспертов.
Однако на деле проблема решается не так просто и имеет множество подводных камней. К тому же, как отмечают специалисты, расчистка реки на территории только Тюменской области не даст желаемого эффекта.
«В вопросе Туры могут быть приняты какие-то решения только в сотрудничестве с федеральными властями. Не может регион предпринимать действий без согласия Москвы. А процесс согласования этих мер может занять длительное время», — отмечает политолог Александр Безделов.
Заметим, власти Тюменской области ранее уже обращались к федералам, чтобы получить бюджетирование на расчистку Туры, однако региону не удалось попасть в соответствующую программу.
Горожане отмечают, что в приложении не загружаются ни главная страница, ни ролики. Проблемы возникают, как в мобильной версии, так и в декстопной.
«С сегодняшнего дня не грузит нигде видео. Раньше работало на телефоне свободно, а сейчас черный экран и бесконечная загрузка», — сообщают пользователи.
При том, ранее сообщалось, что замедление сервиса может реализовываться рядом конкретных операторов, однако сейчас одни пользователи, пользующиеся услугами конкретного провайдера не могут даже открыть главную страницу, а у других сервис работает, как и раньше.
«Сбои в работе могут касаться конкретных тарифов, предоставляемым пользователям. Вполне вероятно, что „замедление“ видеохостинг теперь входит в самые распространенные тарифы, отсюда же и проблемы с мобильной версией, ведь некоторые пакеты услуг объединяют домашний и мобильный интернет», — говорит IT-специалист Даниил Нечаев.
Стоит отметить, что на этой неделе в России появились слухи о том, что власти отказались от идеи замедления и остановки сервиса YouTube — официальной информации нет. Специалисты также разделяются во мнениях. Одни говорят, что блокировать сервис не будут, так как это вызовет слишком большой резонанс и не возымеет желаемого эффекта, другие же убеждены, что это решение уже принято и блокировка сервиса — вопрос времени, а замедление — подготовительный этап.
Такая практика существовала в СССР — с 1941 года. Размер налога для бездетных тогда составлял 6% от заработной платы. Был отменен в 1992 году Постановлением ВС РСФСР в связи с введением подоходного налога с физических лиц. В Госдуме уже не раз депутаты поднимали тему возвращения налога на «холостяков, одиноких и малосемейных граждан», однако до реализации идеи дело до сих пор не дошло.
Жительница Тюмени Ольга, бывшая налоговик и аудитор, а ныне пенсионерка, считает, что налог для бездетных необходимо вернуть. Также тюменка предлагает ввести алименты для родителей, которые либо отказались от детей, либо их лишили прав.
«Считаю, что нужно вернуть такой налог, потому что после его отмены в стране повысился пенсионный возраст. Люди не хотят рожать и воспитывать детей, и в принципе обеспечение пенсионеров уменьшилось. Некому работать и зарабатывать столько денег, чтобы хватало на пенсии», — отмечает пенсионерка.
По ее мнению, введение налога для бездетных позволит уменьшить порог пенсионного возраста для тех, у кого есть дети — многодетные смогут выходить на пенсию в 50 лет, те, у кого двое детей — в 58 лет.
Также, по мнению тюменки, необходимо ввести алименты для тех, кто отказался от своих детей или был лишен родительских прав — чтобы детей содержало не государство. Это позволит сократить число малышей-отказников.
В Тюмени на этой неделе во время сильного ветра на улице Олимпийской на пожилую женщину упала временная остановка. Как выяснилось, остановочный комплекс не был закреплен. В результате пенсионерка получили серьезные травмы и была доставлена в отделение реанимации.
По факту ЧП тюменские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование уголовного дела находится на контроле у главы Следственного комитате России Александра Бастрыкина.