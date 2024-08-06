Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Вербовщиков, арестованных в Тюмени уличили в склонении граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), о чем сообщают правоохранители региона.
Отмечалось, что один из 19 фигурантов разместил в Интернете проповедь, в которой оправдывал террористические действия. Как отмечают источники редакции, религия часто становится основой деятельности организаций злоумышленников, направленных на вербовку людей. Того же мнения придерживается религовед Никита Старшов.
«Заветы религиозных писаний трактуются злоумышленниками в своих интересах. На фоне того, что религия — это целая система ценностей и понятий, влияние оказывается всеобъемлющее. Именно поэтому законодательство реагирует на появление радикальных объединений и запрещает их деятельность, как было с иеговистами*», — рассказал специалист.
Отметим, что даже указанных членов организации «Свидетелей Иеговы»* (является экстремистской организацией) до сих пор находят и в Тюменской области. Недавно в Урайское межрайонное СУ СК России поступило дело жителя региона, курировавшего деятельность запрещенной организации.
*Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» решением Верховного суда РФ является экстремистской организацией.
Причем искаженная трактовка святого писания может базироваться на любой религии. Так недавно на севере региона правоохранители обнаружили еще одну организацию, которая с помощью «проповедей» склоняла людей к выезду из России. Преступники пытались завербовать местных мусульман.
Речь идет об АНО «Социально-благотворительный центр „Рассвет“». Руководящий состав организации занимался пропагандой исторической целесообразности объединения тюркских народов. В религиозных речах «проповедников» звучали идеи возвеличивания «османской империи», о чем редакции сообщил собственный источник.
При том лицензия и другие разрешительные документы на данный вид религиозно-образовательной деятельности у «Рассвета» отсутствуют, также на месте незаконно организовывали ночлег.
«Организаторами принимаются попытки воздействия на мусульманское сообщество. Их переориентируют с казанского религиозного центра на турецкий», — пояснил инсайдер.
Слушателей склоняют к выезду в Турцию, где далее продолжится идеологическая обработка граждан. Пока достоверно неизвестно для каких целей будут использовать завербованных россиян.
Однако есть у вербовщиков и другой рычаг давления, основанный на национальной идентичности. Так в Тюменской области есть общественная организация «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения „Лятарник“», руководит которой писатель польского происхождения Сергей Филь.
Правоохранителям удалось установить, что в «Лятарнике» этнических поляков призывают уезжать в недружественную Польшу. Организацию также уличили в произведении действий, «направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в „польском вопросе“».
Более того, оказалось, что тюменский поляк получает иностранное финансирование от организации, представительство которой в России по решению Минюста из-за нарушения законодательства было закрыта еще в 2022 году.
Преступные организации, занимающиеся вербовкой граждан, как получают финансирование от нежелательных или запрещенных организаций, так и направляют им деньги. Впоследствии для целей запрещенных организаций «обработанных» граждан направляют для использования в преступных целях. Неужели возможно оказать такое глобальное воздействие на человека?
«Да, можно. Но зачастую речь идет о лицах нуждающихся в чем-то. Заметьте, в некоторых организациях дают ночлег, возможно питание. И эту руку помощи нуждающемуся на уровне ассоциаций завязывают с интересами организации по религиозному или национальному уровню, это два сильнейших механизма воздействия. Можно потерять все, но вера и национальная идентичность останутся, этим и пользуются вербовщики, как я считаю», — рассуждает психоаналитик Роман Черняев.
Проверка по делу вербовщиков международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) еще проводится. При том могут действовать и иные организации, преследующие схожие цели и пользующиеся проверенными рычагами давления.