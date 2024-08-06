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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Злоумышленники призывают жителей Тюменской области уезжать из страны.

Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?

6 августа 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Злоумышленники призывают жителей Тюменской области уезжать из страны.

Злоумышленники призывают жителей Тюменской области уезжать из страны

На днях в Тюменской области задержали двоих религиозных деятелей, занимавшихся вербовкой террористов для войны в Сирии. Однако это не единственное направление вербовки, реализуемое в регионе. Граждан также зазывали уехать в Турцию и недружественную Польшу. Как работает механизм вербовки?

Рычаги давления вербовщиков

Вербовщиков, арестованных в Тюмени уличили в склонении граждан Российской Федерации к сбору денежных средств для финансирования членов международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации), о чем сообщают правоохранители региона.

Отмечалось, что один из 19 фигурантов разместил в Интернете проповедь, в которой оправдывал террористические действия. Как отмечают источники редакции, религия часто становится основой деятельности организаций злоумышленников, направленных на вербовку людей. Того же мнения придерживается религовед Никита Старшов.

«Заветы религиозных писаний трактуются злоумышленниками в своих интересах. На фоне того, что религия — это целая система ценностей и понятий, влияние оказывается всеобъемлющее. Именно поэтому законодательство реагирует на появление радикальных объединений и запрещает их деятельность, как было с иеговистами*», — рассказал специалист.

Отметим, что даже указанных членов организации «Свидетелей Иеговы»* (является экстремистской организацией) до сих пор находят и в Тюменской области. Недавно в Урайское межрайонное СУ СК России поступило дело жителя региона, курировавшего деятельность запрещенной организации.

Вербовщики в Тюменской области трактуют религию в своих преступных целях.Вербовщики в Тюменской области трактуют религию в своих преступных целях.
Вербовщики в Тюменской области трактуют религию в своих преступных целях.
Фото: 1MI

*Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» решением Верховного суда РФ является экстремистской организацией.

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Преступная трактовка святого писания

Причем искаженная трактовка святого писания может базироваться на любой религии. Так недавно на севере региона правоохранители обнаружили еще одну организацию, которая с помощью «проповедей» склоняла людей к выезду из России. Преступники пытались завербовать местных мусульман.

Речь идет об АНО «Социально-благотворительный центр „Рассвет“». Руководящий состав организации занимался пропагандой исторической целесообразности объединения тюркских народов. В религиозных речах «проповедников» звучали идеи возвеличивания «османской империи», о чем редакции сообщил собственный источник.

При том лицензия и другие разрешительные документы на данный вид религиозно-образовательной деятельности у «Рассвета» отсутствуют, также на месте незаконно организовывали ночлег.

«Организаторами принимаются попытки воздействия на мусульманское сообщество. Их переориентируют с казанского религиозного центра на турецкий», — пояснил инсайдер.

Слушателей склоняют к выезду в Турцию, где далее продолжится идеологическая обработка граждан. Пока достоверно неизвестно для каких целей будут использовать завербованных россиян.

Благотворительный центр склонял мусульман к переезду в турцию.Благотворительный центр склонял мусульман к переезду в турцию.
Благотворительный центр склонял мусульман к переезду в турцию.
Фото: 1MI
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Упор на национальность

Однако есть у вербовщиков и другой рычаг давления, основанный на национальной идентичности. Так в Тюменской области есть общественная организация «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения „Лятарник“», руководит которой писатель польского происхождения Сергей Филь.

Правоохранителям удалось установить, что в «Лятарнике» этнических поляков призывают уезжать в недружественную Польшу. Организацию также уличили в произведении действий, «направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в „польском вопросе“».

Более того, оказалось, что тюменский поляк получает иностранное финансирование от организации, представительство которой в России по решению Минюста из-за нарушения законодательства было закрыта еще в 2022 году.

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Сила руки помощи

Преступные организации, занимающиеся вербовкой граждан, как получают финансирование от нежелательных или запрещенных организаций, так и направляют им деньги. Впоследствии для целей запрещенных организаций «обработанных» граждан направляют для использования в преступных целях. Неужели возможно оказать такое глобальное воздействие на человека?

«Да, можно. Но зачастую речь идет о лицах нуждающихся в чем-то. Заметьте, в некоторых организациях дают ночлег, возможно питание. И эту руку помощи нуждающемуся на уровне ассоциаций завязывают с интересами организации по религиозному или национальному уровню, это два сильнейших механизма воздействия. Можно потерять все, но вера и национальная идентичность останутся, этим и пользуются вербовщики, как я считаю», — рассуждает психоаналитик Роман Черняев.

Проверка по делу вербовщиков международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) еще проводится. При том могут действовать и иные организации, преследующие схожие цели и пользующиеся проверенными рычагами давления.

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#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Религия#Национальности#Вербовка
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