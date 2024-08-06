Проповедники войны. Как и кто вербует тюменцев в другие страны?

Злоумышленники призывают жителей Тюменской области уезжать из страны

На днях в Тюменской области задержали двоих религиозных деятелей, занимавшихся вербовкой террористов для войны в Сирии. Однако это не единственное направление вербовки, реализуемое в регионе. Граждан также зазывали уехать в Турцию и недружественную Польшу. Как работает механизм вербовки?