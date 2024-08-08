Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сегодня, 8 августа, тюменцы массово сообщают о проблемах в работе YouTube — в приложении не загружаются ни главная страница, ни ролики. Проблемы возникают, как в мобильной версии, так и в декстопной.
«С сегодняшнего дня не грузит нигде видео. Раньше работало на телефоне свободно, а сейчас черный эран и бесконечная загрузка», — сообщают пользователи.
При том ранее сообщалось, что замедление сервиса может реализовываться рядом конкретных операторов, однако сейчас одни пользователи, пользующиеся услугами конкретного провайдера не могут даже открыть главную страницу, а у других сервис работает, как и раньше.
«Сбои в работе могут касаться конкретных тарифов, предоставляемым пользователям. Вполне вероятно, что „замедление“ видеохостинг теперь входит в самые распространенные тарифы, отсюда же и проблемы с мобильной версией, ведь некоторые пакеты услуг объединяют домашний и мобильный интернет», — говорит IT-специалист Даниил Нечаев.
При том ранее ходили слухи о том, что в России отказались от идеи замедления и остановки сервиса YouTube. Вместе с тем ходили скриншоты заявлений провайдеров из регионов страны, сообщающих о том, что видеохостинг и сервисы Google будут замедлены до «непозволительных скоростей». Также в сети гуляли заявления о том, что систему Google вовсе заблокируют, что скажется на работе систем Android.
Политолог Максим Дерябин говорит о том, что сейчас ен стоит серьезно относиться ни к одному заявлению, которое гуляет в интернете. Он указывает на то, что вопрос работы видеохостинга имеет политическую подоплеку, а потому некоторые из заявлений являются провокацией.
«Любой инструмент может использоваться, как способ манипуляции населением и попыткой разжечь ненависть. А потому не стоит доверять информации, которая распространяется преимущественно в социальных сетях. По YouTube, как я понимаю, вопрос открытый. Его закрытие повлечет и даже уже повлекло волну негодования, но вместе с тем сервис нарушает законы и занимается антироссийской пропагандой», — указывает Дерябин.
В тому же он указывает на то, что люди уже знают, как получить доступ к чему-то запретному, однако многим будет проще перейти на аналог, чтобы сократить затраты сил на доступ к видеоплатформе. Так и будет реализовываться постепенный переход населения на отечественные платформы, например VK.
Хотя, как заявил заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин блокировка YouTube в России не рассматривается.
«Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается, потому что есть важное принципиальное условие — ответные меры не должны причинять вред нашим гражданам», — указал политик.
Власти также неоднократно отмечали, что для нормализации работы сервиса, Google должен вернуться в Россию. Однако случится ли это, пока неизвестно.
Специалисты разделяются во мнениях. Одни говорят, что блокировать сервис не будут, так как это вызовет слишком большой резонанс и не возымеет желаемого эффекта, другие же убеждены, что это решение уже принято и блокировка сервиса — вопрос времени.
Однако узнать, что из этого истина, вероятно, удастся только со временем. При том, как говорит IT-специалист Нечаев полностью заблокировать ресурс для доступа в России невозможно, ведь желающие найдут способ получить доступ.
«А потому я не особо верю в то, что прям заблокируют у нас его. Сейчас сервис в подвешенном состоянии и нужно смотреть, какое решение будет принято, потому что даже ведущие политика расходятся в высказываниях. Нужно пока набраться терпения», — считает Нечаев.
Отметим, что сейчас не все пользователи испытывают проблемы с работой видеохостинга. Многие говорят, что в последние месяцы вовсе не заметили никаких сбоев и замедлений при загрузке видео на YouTube.