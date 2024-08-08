Не замедлили, а остановили? Тюменцы массово жалуются на сбои в работе YouTube

При том ранее ходили слухи о том, что в России отказались от идеи замедления и остановки сервиса YouTube. Вместе с тем ходили скриншоты заявлений провайдеров из регионов страны, сообщающих о том, что видеохостинг и сервисы Google будут замедлены до «непозволительных скоростей». Также в сети гуляли заявления о том, что систему Google вовсе заблокируют, что скажется на работе систем Android.