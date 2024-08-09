Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Третий закон Ньютона сработал и в случае замедления и блокировки американского видеохостинга YouTube в России. Чем больше возникало проблем с сервисом, тем активнее пользователи использовали средства обхода вводимых мер. Так только за последнюю неделю число пользователей, использующих VPN выросло на 10 миллионов, об этом изданию newizv.ru рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Попытка блокировки YouTube привела к тому, что выросло число людей, которые пользуются средствами обхода блокировок. У нас примерно от 1 до 1,5 млн устанавливают ежедневно средства обхода блокировок», — рассказал эксперт.
Причем специалист также отмечает в нашумевшем интервью «Новым известиям», что люди используют не только VPN, но и более продвинутые инструменты, позволяющие получить доступ е ресурсу. К тому же введение дополнительных мер по затруднению доступа 8 августа привело к новому скачку установок современных систем для обхода. Как отмечает IT-специалист Даниил Нечаев, эти программы находятся в свободном доступе.
Многие тюменцы говорят о том, что видеохостинг YouTube работает как и раньше при включенном VPN. Этот инструмент и ранее активно использовался. отметим, что в России действует силу запрет на популяризацию подобных сервисов. Их также планировали точечно блокировать, оданко, как говорит Нечаев, сделать это невозможно.
«VPN — это технология, а не приложение, нельзя запретить сетевые соединения. Отсюда же следует то, что нельзя запретить доступ к определенному ресурсу, так как обходной путь всегда будет», — отмечает специалист.
Также YouTube работает при использовании программного обеспечения GoodbуеDpi. Эльдар Муртазин объяснил, что эта технология используется для обхода оборудования, необходимого для проверки содержимого сетевых пакетов, которые анализируются как раз для фильтрации и регулирования трафика. По неподтвержденной информации именно такие dpi используются для замедления или блокировки YouTube.
Также Нечаев говорит о том, некоторые тюменцы пользуются эмуляторами и раздают интернет с телефона на устройство, где в таком случае запускается декстопная версия.
А в некоторых случаях доступ к сервису открыт без использования сторонних программ. Зачастую это касается высокоскоростных пакетов мелких провайдеров.
Однако некоторые говорят о том, что видеохостинг скоро может начать работать как и раньше у всех пользователей. Дело в том, что некоторые инструменты, используемые для того, чтобы усложнить доступ к YouTube сказываются и на работе отечественных систем. Так, по словам Мурзатина, у некоторых пользователей не работает и Rutube, позиционируемый, как российский аналог американской платформы.
«Блокировка не достигнута. Я вообще считаю, что ввязываться в драку, в которой шансов победить мало и неясные цели ставятся, на мой взгляд, неправильно», — говорит аналитик Mobile Research Group.
Он также сообщил, что уже может обсуждаться возможность дать «задний ход» и снять введенные ограничения. Ведь растущее число пользователей программ для обхода запретов пагубно сказывается на кибербезопасности. Ведь инструменты, подобные GoodbуеDpi не могут фильтроваться техническими средствами противодействия угрозам.
«В какой-то момент можно будет на эту аудиторию, которая не контролирует, как меняют пакеты, сделать историю, когда YouTube будет маскироваться, например, под Rutube и блокировка Роскомнадзора приведет автоматически к блокировке Rutube. А можно, например, устроить DDoS-атаку на банки и сделать так, что они не будут работать», — приводит примеры аналитик.
К тому же недоброжелатели могут воспользоваться такой ситуацией в личных целях.
«По сути использование таких технологий и отсутствие современной технологической возможности бояться с этим, может привести к массовым атакам на российские серверы, что выльется уже в глобальную проблему», — говорит Нечаев.
Однако вопрос возвращения YouTube пока публично не обсуждается.