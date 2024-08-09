Дадут задний ход? Блокировка YouTube повысила интерес тюменцев к обходу запрета

Однако некоторые говорят о том, что видеохостинг скоро может начать работать как и раньше у всех пользователей. Дело в том, что некоторые инструменты, используемые для того, чтобы усложнить доступ к YouTube сказываются и на работе отечественных систем. Так, по словам Мурзатина, у некоторых пользователей не работает и Rutube, позиционируемый, как российский аналог американской платформы.