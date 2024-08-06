Стало известно, кто вербовал тюменцев для террористов в Сирии

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
По данным СМИ, одним из задержанных является Арслан Абдулла. Он был имамом в мечети «Хадиджа», которая находится в Казарово, пишет РБК Тюмень.
Также среди задержанных — Алишер Дедамирзаев. Он около пяти лет назад был имамом Соборной мечети им. Умара ибн аль-Хаттаба, но потом потерял должность, так как не прошел аттестацию.
Источник утверждает, что руководство «Хадиджа» не придерживается традиционного ислама, входит в радикальные ответвления.
Силовики задержали двух вербовщиков террористов 5 августа. Незаконной деятельностью преступники занимались в период с 2015 года. Они смогли завербовать 19 человек для войны в Сирии.