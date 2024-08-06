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Стало известно, кто вербовал тюменцев для террористов в Сирии

Стало известно, кто вербовал тюменцев для террористов в Сирии

6 августа 2024, 04:41
Фото: СК РФ
Стали известны имена задержанных в Тюмени людей, которые занимались вербовкой местных жителей для отправки на войну в Сирию на стороне журналистов. Фото предполагаемых преступников опубликовали журналисты.

По данным СМИ, одним из задержанных является Арслан Абдулла. Он был имамом в мечети «Хадиджа», которая находится в Казарово, пишет РБК Тюмень.

Также среди задержанных — Алишер Дедамирзаев. Он около пяти лет назад был имамом Соборной мечети им. Умара ибн аль-Хаттаба, но потом потерял должность, так как не прошел аттестацию.

Источник утверждает, что руководство «Хадиджа» не придерживается традиционного ислама, входит в радикальные ответвления.

Силовики задержали двух вербовщиков террористов 5 августа. Незаконной деятельностью преступники занимались в период с 2015 года. Они смогли завербовать 19 человек для войны в Сирии.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Терроризм
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